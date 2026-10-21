포스코인터내셔널, AEO 최고등급 'AAA' 취득…통관 혜택 확대

AI 핵심 요약beta
- 포스코인터내셔널은 21일 AEO 최고등급 AAA를 취득했다
- 수출입 절차 개선으로 통관 간소화와 물류비 절감을 기대했다
- 협력 중소기업 대상 AEO 인증 지원도 지속하기로 했다
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미국·중국 등 25개국서 통관 혜택…물류 운영 효율성 강화
[서울=뉴스핌] 김지헌 기자= 포스코인터내셔널이 수출입안전관리우수업체(AEO) 인증에서 최고등급인 'AAA'를 취득하며 글로벌 공급망 관리 역량을 강화했다.
포스코인터내셔널은 21일 인천세관에서 열린 AEO 인증서 수여식에서 최고등급인 AAA 인증서를 받았다고 밝혔다.
AEO는 세계관세기구(WCO)가 마련한 국제 기준에 따라 각국 관세당국이 기업의 법규 준수도와 내부통제시스템, 재무건전성, 안전관리 등을 종합적으로 심사해 부여하는 인증제도다. 등급은 A, AA, AAA 등 3단계로 구분된다.
포스코인터내셔널은 2013년 A등급을 처음 취득한 이후 2022년 AA등급으로 상향했다. 이후 수출입 업무 절차와 내부통제 체계를 개선해왔으며, 올해 주요 사업장과 수출입 업무 전반에 대한 현장 심사를 거쳐 최고등급을 획득했다.
이번 인증으로 통관 절차 간소화와 물류비 절감 효과가 예상된다. 연간 약 4만건의 수출입 통관을 진행하는 포스코인터내셔널은 화물검사와 서류제출 선별 대상에서 제외되는 비율이 기존 70%에서 100%로 확대된다.
계약서 제출 의무와 관세청 기획심사 면제, 법인심사 주기 연장 등의 혜택도 적용된다. 미국과 일본, 중국 등 한국과 AEO 상호인정협정(MRA)을 체결한 25개국에서도 통관·물류 관련 혜택을 받을 수 있다.
포스코인터내셔널은 협력 중소기업의 AEO 인증 취득도 지원하고 있다. 지난해부터 매년 5개 협력사를 대상으로 인증 컨설팅과 교육 등을 제공하고 있다.
포스코인터내셔널 관계자는 "이번 AAA 등급 취득은 수출입 관리체계를 지속적으로 점검하고 개선해 온 결과"라며 "앞으로도 통관 리스크를 줄이고 물류 운영 효율성을 높여 수출입 경쟁력을 강화하는 한편 중소기업의 AEO 인증 취득을 지원하는 상생협력 활동도 지속해 나가겠다"고 말했다.
heoneykim@newspim.com