李대통령, WHO 사무총장 접견…"보건안보 분야 협력 범위 지속적 확대 희망"

AI 핵심 요약beta
- 이재명 대통령은 21일 WHO 사무총장을 접견해 보건 협력을 논의했다
- 양측은 감염병 국제 공조와 한국의 국제 보건 역할 확대를 논의했다
- 에볼라 대응과 AI·바이오 분야 협력 확대에도 뜻을 모았다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
한국 인재의 WHO 기여 위한 관심 당부
[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령은 21일 테드로스 아드하놈 게브레예수스 세계보건기구(WHO) 사무총장을 접견해 한-WHO 간 보건의료 협력 강화 등을 논의했다.
김성완 청와대 대변인은 서면 브리핑을 통해 이 대통령이 이날 오후 청와대에서 테드로스 사무총장을 접견했다고 알렸다.
양측은 보건의료 협력 강화 방안부터 감염병 예방 및 대응을 위한 국제 공조, 국제 보건 분야에서의 한국의 역할 확대, 최근 아프리카 지역의 에볼라 발생 현황 등 여러 사안에 대해 의견을 교환했다.
먼저 이 대통령은 "국제 사회에서 한국의 역할과 기여가 더욱 확대될 필요가 있다"며 "한국이 국제 보건과 보건 안보 분야에서 WHO와 협력 범위를 지속 확대해 나가기를 희망한다"고 밝혔다.
특히 이 대통령은 테드로스 사무총장에게 한국이 국제 사회의 지원을 받던 국가에서 주요 기여국으로 발전한 경험이 있는 만큼, 한국의 우수한 인재들이 WHO에 더욱 기여할 수 있도록 관심을 당부했다.
테드로스 사무총장은 그동안 한국이 WHO와 협력 및 국제 보건 증진을 위해 기울여 온 노력과 기여에 감사를 표했다. 그러면서 2013년 한·에티오피아 수교 50주년을 계기로 방한했을 때 일화를 소개했다.
테드로스 사무총장은 "당시 춘천에 있는 에티오피아 기념관에 들러 한국과 에티오피아의 우호를 의미하는 두 그루의 나무를 심었다"며 "이번 방한 기간 중 그 나무가 얼마나 자랐는지 확인하러 가보고 싶다"고 말했다.
이어 "한국의 발전 경험을 잘 알고 있다"며 WHO 내 회원국들의 기여와 역할이 적절히 반영되어야 한다는 데 공감을 표했다.
또한 테드로스 사무총장은 인공지능(AI)과 바이오 분야에서 한국과 WHO 간 협력이 활발히 이루어지고 있는 점을 언급하며, "AI 분야에서도 형평성을 중시하는 국제 협력이 중요하다"며 "앞으로도 관련 분야에서 양측의 협력이 더욱 확대되기를 기대한다"고 희망했다.
감염병 예방 및 대응과 관련해 이 대통령은 "감염병은 어느 한 국가의 노력만으로 대응할 수 없는 국제 사회의 과제"라며 "감염병 예방과 공동 대응을 위한 국제 사회의 긴밀한 공조가 필수적"이라고 말했다.
테드로스 사무총장도 이 대통령의 의견에 공감했다. 그러면서 한국에 설립된 'WHO 글로벌 바이오 인력 양성 허브'를 통해 100여 개 국가에서 4,000명이 넘는 인원이 백신·치료제와 관련된 교육을 받은 사례를 언급하고, 이를 공조의 중요한 성과 중 하나로 평가했다.
이날 접견 자리에서는 아프리카 지역의 에볼라 발생 및 대응 현황과 WHO의 대응 상황도 언급됐다. 테드로스 사무총장은 "여전히 아프리카 일부 지역에서 에볼라 확산 우려가 있다"며 "WHO와 아프리카 질병 통제 예방 센터(Africa CDC)가 확산 방지를 위해 긴밀히 협력 중"이라고 밝혔다.
끝으로 이 대통령은 "앞으로도 한국과 WHO가 긴밀한 협력을 바탕으로 국제 보건 증진과 감염병 대응 역량 강화를 위해 함께 노력해 나가기를 기대한다"고 했다.
pcjay@newspim.com