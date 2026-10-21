李대통령 "AI, 보건의료 분야 안전하게 쓰여야…세계 의료 격차 해소"

AI 핵심 요약beta
- 이재명 대통령은 21일 의료 AI의 안전하고 책임 있는 활용을 강조했다
- 이 대통령은 국가 간 의료 격차 해소를 시대적 소명으로 제시했다
- AI 헬스케어 서울 선언으로 국제 연대와 보건 안보 강화를 당부했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
김경자 청와대 사회수석 대독
[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령은 21일 "인간의 생명과 직결되는 보건의료 분야에서 인공지능(AI) 기술은 안전하고 책임 있게 쓰여야 하며 전 세계 의료 격차를 해소하는 데 활용 돼야 한다"고 강조했다.
이 대통령은 이날 김경자 청와대 사회수석이 대독한 '2026 세계 바이오 서밋' 서면 축사를 통해 이같이 말했다.
이 대통령은 "보건의료 분야에서 국가 간 격차를 줄이고 누구나 적정한 의료 혜택을 누릴 수 있도록 하는 것은 오늘 모인 우리 모두가 함께 풀어야 할 시대적 소명"이라고 밝혔다.
이 대통령은 "오늘 발표할 '인공지능(AI) 헬스케어 서울 선언문'은 국제사회가 연대해 이런 실천 과제를 함께 이행하고자 마련됐다"며 "이번 선언을 계기로 대한민국이 지향하는 'AI 기본의료'의 가치가 전 세계에 널리 퍼지고 여러 국가가 함께 보건 안보를 강화하고 인간의 생명과 존엄을 지키는 데 힘을 모을 수 있기를 바란다"고 희망했다.
이 대통령은 "올해로 다섯 번째를 맞이한 세계 바이오 서밋은 'AI가 불러올 바이오헬스 혁신의 확산'을 주제로 인공지능이 보건의료 분야에 미치는 변화와 전망을 심도 있게 논의하는 귀중한 자리가 될 것"이라고 말했다.
이 대통령은 "뜻깊은 자리를 함께해 주신 테드로스 아드하놈 게브레예수스 세계보건기구(WHO) 사무총장과 엔리 가야르도 국제병원연맹 회장님을 비롯해 한국을 찾아주신 귀빈을 진심으로 환영한다"고 인사했다.
pcjay@newspim.com