李대통령 '인구의 판 바꾼다'…14일 청와대서 인구전략 비전 선포

AI 핵심 요약beta
- 이재명 대통령은 14일 청와대에서 인구전략 비전 선포식을 개최한다
- 인구전략위원회는 제1차 국가인구전략 기본계획을 발표한다
- 국민참여단 100명은 청년·출산·노년 정책 토론에 참여한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령이 14일 오후 2시 청와대에서 국민주권정부 인구전략 비전 선포식을 개최한다. 이번 행사는 우리 사회가 직면한 인구구조 변화에 대응하기 위한 새로운 국가 인구전략 비전과 정책방향을 국민과 공유하고자 마련됐다.
행사에는 인구전략위원회 정부위원 및 민간위원, 인구정책 국민참여단 대표 및 경영계·종교계·학계 등 사회 각계 각층의 관계자 등 120여명이 참석할 예정이다.
이날 행사는 '대한민국, 인구의 판을 바꾸다!'라는 부제로 진행되며, 지난달 10일 인구전략기본법 시행으로 저출산고령사회위원회에서 확대·개편된 인구전략위원회가 최초로 수립한 '제1차 국가인구전략 기본계획'의 주요 내용도 함께 발표한다.
특히 이번 행사를 계기로 인구정책 국민참여단이 본격적인 활동에 나선다. 국민이 직접 인구정책을 설계하는 공론의 장에 함께하는 국민참여단은 연령·성별·지역 등 대표성을 고려해 총 100명이 선발됐다.
행사에서는 ▲누구나 어디에 살든 희망을 갖고 원하는 삶을 선택할 수 있는 사회(청년·출산·양육·지역) ▲모두가 존중받고 함께 살아가는 지속가능한 사회(노년·에이지테크·이주민)에 대한 다양한 의견을 수렴하는 국민참여토론도 진행될 예정이다.
이번 행사는 KTV 공식 유튜브 채널을 통해 전 과정 생중계되며, 누구나 실시간 댓글로 참여할 수 있다.
the13ook@newspim.com