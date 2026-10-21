경북·대구 1249억원 규모 지역성장펀드 출범...벤처생태계 육성

AI 핵심 요약beta
- 경북도와 대구시는 21일 1249억 원 통합펀드를 출범했다.
- 펀드는 지역 창업·벤처와 후속 투자 등에 재원을 투입한다.
- 두 지자체는 2000억 원 이상 자펀드도 추가 조성할 계획이다.
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[대구·경북=남효선 기자] 1249억 원 규모의 대구·경북 통합 지역성장펀드가 결성됐다. TK권 벤처 생태계 육성을 위한 기금이다.
경북도와 대구시가 총 1249억 원 규모의 '대구·경북 통합 지역성장펀드'를 출범하고 대경권 벤처 생태계 육성에 나섰다.
경북도에 따르면 모펀드는 중소벤처기업부 모태펀드 750억 원과 지자체 출자금 143억 원, 은행·기업·기관 자본 401억 원으로 구성됐다.
모펀드는 재원의 90%인 1164억 원을 로컬 창업과 혁신 벤처펀드, 지역 액셀러레이터·벤처 캐피털(AC/VC) 전용 펀드 등 블라인드 펀드에 출자한다. 나머지 130억 원은 프로젝트 펀드 70억 원과 후속 투자 60억 원에 투입한다.
두 광역지자체는 2000억 원 이상 규모의 자펀드를 추가로 조성해 지역 유망 벤처 기업의 성장 자금 조달을 지원할 계획이다.
최근 5년간 국내 벤처 투자의 70% 이상은 수도권에 집중됐다. 이번 펀드는 대구·경북의 첨단 미래 산업과 창업 기업에 투자 재원을 연결한다.
펀드 결성식은 21일 대구 엑스코 동관 1층에서 열렸다. 1부에서는 iM뱅크와 한국벤처투자(KVIC), 기술보증기금이 '대경권 벤처 생태계 활성화 MOU'를 체결하고 펀드 결성 세리머니를 했다.
2부에서는 한국벤처투자가 지역성장펀드 운용 방향을 설명하고 경북대학교가 대경권 창업 생태계 현황 연구 결과를 발표했다. 이어 패널 토론이 진행됐다.
결성식에는 이철우 경북도지사, 추경호 대구시장, 노용석 중소벤처기업부 1차관, 김장호 구미시장 등 지자체·정부 관계자와 주요 출자 기관 대표 등 70여 명이 참석했다.
이철우 경북도지사는 환영사에서 "부존자원이 부족한 우리나라는 결국 인재들이 마음껏 창업할 수 있는 분위기를 만들어 주는 것이 중요하다"며 "정부와 지방의 자금을 마중물 삼아 대구·경북에서 창업하고, 투자받고, 성장하는 선순환 구조의 성공 신화를 만들어 가겠다"고 강조했다.
추경호 대구 시장은 "대구와 경북의 미래 성장 동력을 키우고 지역의 청년 창업 기업 및 딥테크 기업 등이 성장할 수 있는 새로운 투자 기반을 마련했다"며 "대구시는 앞으로도 지역의 혁신 기업이 자금 부족으로 성장의 기회를 놓치는 일이 없도록 투자 기반을 지속적으로 확충해 나가겠다"고 말했다.
nulcheon@newspim.com