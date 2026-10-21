김혜경 여사 "한복은 한국 대표 문화유산…K-컬처 핵심 자산"

AI 핵심 요약beta
- 김혜경 여사는 21일 국립중앙박물관 한복문화주간에 참석했다
- 한복의 문화유산 가치와 일상 속 확산 필요성을 강조했다
- 경복궁 캠페인에서 한복 체험과 시민·관광객 소통에 나섰다
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'한복 바르게 입기 캠페인' 현장 방문
[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령의 부인 김혜경 여사가 21일 국립중앙박물관과 경복궁에 들러 한복의 아름다움과 문화적 가치를 알렸다.
안귀령 청와대 부대변인은 김 여사가 이날 오후 국립중앙박물관 열린마당에서 열린 '2026 한복문화주간 기념행사'에 참석했다고 전했다.
한복문화주간은 한복의 날(10월 21일)을 맞아 한복을 널리 알리고 일상 속 한복문화 향유 기회를 확대하기 위해 2018년부터 해마다 열리고 있다. 올해는 지난 19일부터 오는 25일까지 일정으로 전국 곳곳에서 전시와 체험, 공연 프로그램이 진행된다.
김 여사는 축사를 통해 "한복은 오랜 세월 우리의 삶과 함께하며 한민족의 정서와 멋, 품격을 이어왔다"며 "전통에 시대적 감각과 창의성까지 더해지며 오늘날 한복은 대한민국을 대표하는 문화유산이자 K-컬처의 핵심 자산으로 그 지평을 넓혀가고 있다"고 말했다.
김 여사는 "최근 우리 한복 브랜드들이 밀라노와 파리에서 세계 패션 관계자들과 만나며 해외 진출의 발판을 마련했다는 반가운 소식을 들었다"며 "세계의 관심을 받는 한복이 우리 일상 생활에서도 더욱 가까이 자리하기를 바란다"고 희망했다.
김 여사는 "특별한 날은 물론 일상의 순간에서도 한복의 멋을 자연스럽게 나누는 문화가 더욱 널리 퍼져 나가길 바란다"며 "한복 명예 홍보대사로서 한복의 아름다움과 가치를 더 많은 분들께 널리 알릴 수 있도록 노력하겠다"고 약속했다.
김 여사는 이날 기념행사 참석에 앞서 서울 종로구 경복궁 경회루 인근에서 진행 중인 '한복 바르게 입기 캠페인' 현장도 방문했다.
이번 캠페인은 한복문화주간을 계기로 한복의 고유한 아름다움과 가치를 알리고 올바른 한복 착용 문화를 확산하기 위해 마련됐다.
김 여사는 현장에 마련된 부스를 찾아 관계자의 설명을 듣고 한복의 구성과 명칭, 착용 방법을 알아보는 '한복 퀴즈'에도 참여했다. 궁중한복과 드라마 '옷소매 붉은 끝동'에 등장한 한복을 소개하는 전시도 관람했다.
김 여사는 외국인 관광객들과 일일이 악수하고 기념사진 촬영 요청에도 응했다. 한복을 입고 경복궁을 찾은 시민들과도 반갑게 인사도 나눴다.
pcjay@newspim.com