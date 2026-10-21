육군 11기동사단, 병력 4700명·차량 1300대 호국훈련 기동

AI 핵심 요약beta
- 11기동사단은 21일 홍천에서 남한강 이북으로 대규모 기동을 했다
- 장병 4700여 명과 차량·궤도장비 1300여 대가 훈련에 참가했다
- 사단은 28일까지 공격·방어와 드론·대드론 전투훈련을 진행한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
드론 감시·타격과 대드론 방호체계 실험
28일까지 남한강 일대서 공격·방어 훈련
[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 육군 제11기동사단이 21일 '2026년 호국훈련'과 연계한 기계화부대 쌍방훈련을 위해 강원 홍천에서 남한강 이북 지역으로 대규모 기동을 실시했다. 장병 4700여 명과 궤도장비·일반차량 1300여 대가 참여했다.
이번 기동에는 11기동사단과 8기동사단 번개여단, 배속 부대가 참가했다. 이들 부대는 훈련 지역인 남한강 이북 5개 시·군으로 이동했다.
사단은 이번 훈련에서 장거리 기동과 지휘소 설치 등 주요 전투기술을 숙달할 계획이다. 훈련 상황에 맞춘 지휘소 훈련과 전술토의를 병행해 지휘·통제 능력과 작전 수행태세를 점검하고 강화한다.
드론과 대드론 방호체계 등을 활용한 전투실험도 진행한다. 생존성을 높인 효율적인 지휘소 운용, 드론을 활용한 감시·타격, 대드론 방호체계 등을 훈련에 적용해 유·무인 복합전투체계 운용 능력을 숙달할 예정이다.
11기동사단은 오는 28일까지 남한강 일대에서 공격·방어작전 훈련을 이어간다.
gomsi@newspim.com