핀다, 핀테크 최초 저축은행 진출 …"AI 네이티브 뱅킹 구현할 것"

AI 핵심 요약beta
- 핀다는 21일 대원저축은행 인수를 위한 금융당국 승인을 받았다
- 핀다는 지분 60%를 확보해 저축은행업에 진출했다
- 핀다는 금융 데이터와 AI로 맞춤형 금융상품을 직접 공급할 계획이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
대출 비교·중개 넘어 맞춤형 여수신 상품 공급 추진
[서울=뉴스핌] 전미옥 기자 ="금융상품 비교 중개를 넘어, 금융 소비자에게 필요한 금융을 직접 설계하고 제공하는 기업으로 진화할 것 입니다."
이혜민 핀다 대표는 21일 대원저축은행 인수를 위한 금융당국의 대주주 변경 승인 소식을 전하며 이같이 밝혔다. 핀다는 국내 핀테크 기업 최초로 저축은행업에 진출한다. 축적한 금융 데이터와 인공지능(AI) 기술을 결합해 고객 맞춤형 금융상품을 공급하겠다는 구상이다.
핀다는 이날 금융위원회로부터 대원저축은행 인수를 위한 대주주 변경 승인을 받았다. 대원저축은행은 1998년 설립된 경북 경주 소재 상호저축은행이다. 총 인수금액은 120억원으로, 핀다가 지분 60%를 확보하고 JB금융그룹 계열 전북은행이 나머지 40%를 보유하는 구조다.
이번 인수의 핵심은 대출 비교·중개 플랫폼에서 금융상품을 직접 설계·공급하는 기업으로 사업영역을 넓히는 데 있다. 기존에는 제휴 금융회사의 대출상품을 비교해 소비자에게 연결했다면, 앞으로는 계열 저축은행을 통해 고객 수요를 반영한 상품을 선보일 수 있게 된다.
핀다는 앞으로 입출금통장과 중금리 신용대출을 비롯한 여수신 상품을 출시할 예정이다. 그동안 축적한 금융 데이터와 정보기술(IT), AI 역량을 활용해 고객의 재무 상황에 맞는 상품을 설계한다는 방침이다.
운영 측면에서는 'AI 네이티브 뱅킹'을 구현한다는 목표를 내걸었다. 업무 전반에 AI 에이전트를 도입해 생산성과 운영 효율을 높이고, 상품 설계와 공급에도 데이터·AI 기술을 결합할 계획이다.
이를 위해 핀다와 JB금융그룹은 역할을 나눠 협력한다. 핀다는 기술 혁신과 AI 기반 운영을 주도하고, 전북은행은 은행업 운영 경험을 바탕으로 리스크·여신건전성 관리와 내부통제, 규제 대응을 지원한다. 양사는 핀다의 기술력과 전북은행의 금융업 노하우를 결합해 저축은행의 자본 안정성과 운영 효율성을 높일 계획이다.
2015년 설립된 핀다는 2019년 5월 온라인 대출 비교·중개 서비스가 금융위원회 혁신금융서비스로 선정된 이후 사업을 확대해왔다. 회사에 따르면 누적 대출 중개액은 15조원을 넘어섰으며, 현재 98개 금융기관과 제휴해 300개 이상의 대출상품을 중개하고 있다.
이 대표는 "10여 년간 축적한 금융 데이터와 AI 기술을 활용해 고객의 다양한 금융 수요에 적극 대응하고, 금융 소비자가 체감할 수 있는 변화를 만들어 금융 산업의 혁신을 이끌겠다"고 말했다.
romeok@newspim.com