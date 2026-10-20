JB금융그룹, 업스테이지에 400억원 투자…AI 전환 속도

AI 핵심 요약beta
- JB금융그룹은 20일 업스테이지에 400억원을 투자했다
- 전북은행 등 3사는 업스테이지 지분 약 2%를 확보했다
- 양사는 금융 특화 AI 에이전트 개발과 업무 혁신을 추진한다
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[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = JB금융그룹이 국내 인공지능(AI) 기술기업 업스테이지에 400억원을 투자하고 금융 업무 전반의 생산성 혁신을 위한 협력을 본격화한다.
JB금융그룹은 계열사인 전북은행·광주은행·JB우리캐피탈 3사가 업스테이지의 시리즈 C-2 라운드에 400억원 규모의 투자를 단행했다고 20일 밝혔다. 이번 투자로 JB금융그룹은 업스테이지 지분 약 2%를 확보했다.
JB금융그룹 3사는 이번 라운드의 1차 투자를 주도했다. 업스테이지는 이번 투자에 이어 C-2 라운드의 추가 투자 유치를 이어갈 계획이다.
이번 투자는 지난 9월 14일 양사가 체결한 '금융·AI 기술 및 사업 협력을 위한 전략적 파트너십' 업무협약(MOU)의 후속 조치다. 양사는 핵심 금융 업무에 적용할 AI 에이전트 공동 개발 등 협력 과제를 논의해 왔으며, 이를 지분 투자로 구체화했다.
JB금융그룹은 올해부터 그룹 차원의 AI 전환(AX)을 본격 추진하고 있다. 정보기술(IT) 개발 프로세스와 컴플라이언스, 기업여신 프로세스 등에 AI를 적용해 업무 생산성 향상을 추진 중이다. 단발성 기술 도입을 넘어 장기적인 협력 체계를 구축한다는 방침이다.
양사는 금융 특화 AI 에이전트 공동 개발을 비롯해 임직원의 AI 역량 강화를 위한 교육·인력 교류, 지방자치단체 및 대학과 연계한 지역 AI 협력사업 등을 추진할 예정이다.
특히 문서 처리와 심사 등 시간이 많이 소요되는 반복 업무에 AI를 우선 적용해 개별 업무의 효율화를 넘어 업무 방식 전반을 개선할 계획이다.
김기홍 JB금융그룹 회장은 "이번 투자는 AI 협력이 선언에 그치지 않고 계열사 현장의 실질적인 변화로 이어지도록 하겠다는 의지"라며 "AI를 일하는 방식과 생산성을 구조적으로 혁신하는 수단으로 삼아 금융그룹의 실질적인 AX 성공 사례를 만들겠다"고 말했다.
peterbreak22@newspim.com