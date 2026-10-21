경찰청, 싱가포르와 AI·로봇 치안기술 공동연구 추진

AI 핵심 요약beta
- 경찰청은 21일 싱가포르 HTX와 미래치안 협약을 체결했다
- 양 기관은 AI·로봇 등 첨단기술 공동연구와 교류를 추진한다
- 현장 수요를 반영해 기술 실증과 교육훈련 협력을 확대한다
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[서울=뉴스핌] 조준경 기자 = 경찰청이 싱가포르 홈팀 과학기술청(HTX)과 인공지능(AI)·로봇 등 첨단기술을 활용한 미래치안 협력에 나선다. 양 기관은 치안 현장의 수요를 바탕으로 공동연구 과제를 발굴하고 기술교류와 실증으로 협력을 확대할 계획이다.
경찰청은 21일 인천 송도컨벤시아에서 싱가포르 홈팀 과학기술청과 과학기술 역량 개발 및 협력을 위한 업무협약을 체결했다. 협약식에는 김종철 경찰청장 직무대행과 찬찬(Chan Tsan) 홈팀 과학기술청장 등 양 기관 관계자들이 참석했다.
양 기관은 협약에 따라 과학기술 공동연구 개발(R&D), 정보 공유를 통한 과학기술 네트워크 구축, 교육훈련 및 지식교류 등을 추진한다. 상호 관심 분야와 현장 수요를 토대로 연구과제를 구체화하고, 기술의 현장 적용 가능성을 높이는 협력 방안도 모색한다.
HTX는 싱가포르 내무부 산하 과학기술 전문기관이다. 경찰청과 소방청, 이민관계청 등 내무부 산하 기관이 안전과 치안을 유지할 수 있도록 현장에 적용할 수 있는 기술적 해결책을 지원한다.
김 직무대행은 "급변하는 치안환경에 효과적으로 대응하기 위해서는 현장의 경험과 첨단 과학기술을 결합하는 것이 중요하다"며 "양 기관의 협력이 인공지능과 로봇 등 첨단기술을 활용한 미래치안 발전의 밑거름이 되고, 궁극적으로 국민의 안전을 높이는 성과로 이어지기를 기대한다"고 밝혔다.
calebcao@newspim.com