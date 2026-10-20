조상호 세종시장 "AI로 행정 혁신·예산 절감"

AI 핵심 요약beta
- 조상호 세종시장은 20일 AI 행정 혁신 과제를 발굴하라고 지시했다
- 세종시는 우선 3~5개 과제를 선정해 내년도 실증 사업으로 추진한다
- 조 시장은 소방관 의견 반영과 공정한 직원 성과평가도 당부했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
소방관 현장 의견 수렴·공정한 인사평가도 강조
[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 조상호 세종시장이 인공지능(AI)을 활용한 행정 혁신과 예산 절감을 위해 부서별 개선 과제를 발굴하고 내년도 실증 사업으로 구체화할 것을 주문했다.
현장 소방관들의 의견을 수렴해 화재 사고 재발 방지 대책에 반영하고 직원들의 업무 성과를 공정하게 평가할 것도 당부했다.
20일 시에 따르면 조 시장은 이날 시청 집현실에서 열린 간부회의에서 각 실·국이 AI로 개선할 수 있는 업무를 발굴하고 인공지능디지털담당관이 구체적인 적용 방안을 마련하도록 지시했다.
그는 "각 실국에서 인공지능으로 개선할 업무를 제안하면 인공지능디지털담당관이 구체적인 적용 방안을 마련해 달라"며 "우선 3∼5개 과제를 선정하고 담당자를 지정해 실제 업무에 활용할 수 있도록 추진하자"고 말했다.
이어 "필요할 경우 외부 전문가의 역량도 활용해 업무 효율을 높이고 예산 절감으로 이어질 수 있는 실행 방안을 마련하라"고 강조했다.
이날 회의에서는 인공지능디지털담당관 박민규 주무관이 'AI 행정 리더십 내재화'를 주제로 간부 공무원들에게 AI의 행정 활용 방안을 설명했다.
조 시장은 AI 도입 과정에서 정확성을 확보하는 것도 중요하다고 강조했다.
그는 "각 실국장은 인공지능을 실제 업무에 적극 도입하고 직원들의 활용을 장려하되, 결과에 오류가 없는지 꼼꼼히 검토하는 등 정확성을 최우선으로 고려해 달라"고 말했다.
최근 경기도 부천 공장 화재 현장에서 소방관이 순직한 사고와 관련해서는 현장 대원의 의견을 수렴해 재발 방지 대책에 반영할 것을 주문했다.
조 시장은 관내 소방관들의 애로사항과 현장 의견을 파악해 소방청에 건의하도록 했다. 현장에서 겪는 문제를 정책에 반영해 유사 사고를 예방하고 실효성 있는 안전 대책을 마련하겠다는 방침이다.
그는 "안타까운 희생이 있을 때마다 반성과 다짐이 반복되는 현실을 무겁게 받아들여야 한다"며 "관내 현장 대원의 애로사항이 정부의 재발 방지 대책에 반영될 수 있도록 적극 소통하겠다"고 말했다.
공직사회 내부의 공정한 인사평가도 강조했다. 직원들의 노력과 업무 성과가 정당한 평가와 보상으로 이어질 수 있도록 근무성적평정 원칙을 엄정하게 적용하라는 것이다.
조 시장은 "열심히 일한 직원이 제대로 인정받지 못하면 조직의 신뢰가 흔들릴 수 있다"며 "각 실·국장에게 직원들의 노력과 성과를 면밀히 살펴 누구나 납득할 수 있도록 공정하게 평가해 달라"고 당부했다.
vincent977@newspim.com