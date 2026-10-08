세종시, 5급 이상 공무원과 직무성과계약…시민 체감 성과 창출

AI 핵심 요약beta
- 세종시가 8일 5급 이상 성과계약을 체결했다
- 행정수도 완성과 시민 체감 성과를 과제로 삼았다
- 핵심과제 97개 포함해 연중 점검하고 평가했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
과제 달성 등 연중 평가…성과연봉 등 인사 운영에 반영 계획
[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 세종시가 시정 5기 주요 공약과 현안을 구체적인 성과 과제로 설정하고 이를 중심으로 시민이 체감할 수 있는 성과 창출에 나선다.
8일 시에 따르면 이날 시정 5기 비전인 '국가균형성장의 중심, 행정수도 세종' 완성을 비롯해 시민이 체감하는 성과를 만들기 위한 '2026년 5급 이상 공무원 직무성과계약'을 체결했다.
이번 직무성과계약에는 각 실‧국이 선정한 97개 핵심계약과제와 170개 일반계약과제가 담겼다.
올해부터는 직무성과계약과제를 핵심계약과제와 일반계약과제로 나눠 관리한다. 특히 시정 5기 공약사업과 주요 현안을 핵심계약과제에 반영해 각 실·국이 우선순위를 두고 추진하도록 했다.
핵심계약과제는 행정수도 특별법 연내 제정, 행정수도 완성을 위한 재정기반 강화, 시민청 설립, 지역인재 양성 및 기업 성장 지원, 지역사회 통합돌봄 체계 구축, 청소년 안전망 강화 등이 포함됐다.
시는 각 계약과제의 난이도와 중요도, 목표 달성 여부 등을 연중 점검·평가할 계획이다. 평가 결과는 5급 이상 공무원의 성과연봉 결정 등 인사 운영에도 반영한다.
조상호 시장은 "올해는 시정 5기의 첫발을 내딛는 매우 중요한 시기인 만큼 실·국장은 맡은 과제를 확실하게 추진해 시민과의 약속을 하나씩 완성해 나간다는 자세로 업무에 임해달라"며 "앞으로 4년의 임기 동안 시민이 체감할 수 있는 성과를 만들어낼 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.
vincent977@newspim.com