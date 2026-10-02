세종시, 지속가능도시 평가 3년째 1위...'행정수도 잠재성' 입증

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미래성장·안전환경 부문 높은 평가…행안부 장관상 수상

[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 세종시가 지속가능도시 평가에서 미래성장과 안전·환경 분야의 높은 평가를 바탕으로 3년 연속 전국 1위를 차지했다.

세종시는 2일 국회의원회관에서 열린 '2026 제3회 대한민국 지속가능도시 평가 공동세미나 및 시상식'에서 지속가능도시 종합 1위에 선정돼 지역경영혁신 행정안전부 장관상을 수상했다고 밝혔다.

세종시가 2일 국회의원회관에서 열린 '2026 제3회 대한민국 지속가능도시 평가 공동세미나 및 시상식'에서 3년 연속 종합 1위에 선정돼 지역경영혁신 행정안전부 장관상을 수상했다. [사진=세종시] 2026.10.02 vincent977@newspim.com

이번 평가는 ㈔한국지역경영원이 전국 243개 광역·기초자치단체를 대상으로 삶의 질, 미래성장, 안전환경 등 3개 부문 33개 지표를 활용해 지역의 지속가능성을 종합 평가한 결과다.

시는 종합점수 66.3점을 기록하며 17개 시·도 가운데 1위에 올랐다. 특히 행정수도 완성을 비롯한 도시의 성장 잠재성을 입증하면서 미래성장 부문에서 가장 높은 75.6점을 받았다. 도시 안전과 환경 측면에서도 64.4점을 기록하면서 도시의 지속가능성을 뒷받침했다.

㈔한국지역경영원은 산업통상자원부 인가 사단법인으로 국회의원과 전직 장관 등 20~30명의 회원이 참여해 지난 2025년부터 매년 지방자치단체의 미래 지속가능성을 평가하고 있다.

시는 이번 평가를 바탕으로 생활서비스 접근성을 높이고 지속가능한 도시환경을 조성하는 등 도시 성장 기반과 시민 삶의 질을 높이기 위한 정책을 강화할 계획이다.

조상호 시장은 "3년 연속 전국 1위는 세종시의 지속가능한 성장 노력을 인정받은 결과"라며 "행정수도 완성과 함께 주거·의료·생활환경을 개선해 시민이 체감할 수 있는 지속가능도시를 만들겠다"고 말했다.

한편 이날 공동세미나에서는 지속가능도시 정책 방향과 지방행정 혁신방안을 주제로 토론이 진행됐다. 이기원 한림대 명예교수가 좌장을 맡은 패널토론에는 한동환 전 중부발전 상임감사, 김동주 전 국토연구원장, 한경구 균형성장정책개발원장, 박재환 중앙대 명예교수가 참여해 지방정부의 역할과 정책 실행 방안 등을 논의했다.

vincent977@newspim.com