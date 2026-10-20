대전 학생·교사, '학교예술교육박람회'서 예술 열정 펼친다

AI 핵심 요약beta
- 대전시교육청이 20일 학교예술교육박람회 개최를 발표했다
- 박람회는 다음 달 5~7일 152개 팀이 공연·전시를 선보인다
- 예술 체험부스와 1대1 진로·진학 상담도 운영한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[대전=뉴스핌] 박정하 기자 = 대전시교육청이 학교예술교육의 성과를 공유하고 학생들의 예술적 감수성과 창의성을 키우는 무대를 마련한다.
20일 시교육청에 따르면 다음 달 5~7일 국립중앙과학관에서 '2026 제10회 학교예술교육박람회'를 열고 학생과 교사 동아리 등 152개 팀이 참여하는 공연·전시·체험 프로그램을 선보인다.
2017년 시작된 학교예술교육박람회는 학생과 교사, 지역사회가 함께 참여하는 대전의 학교예술교육 축제다. 올해는 10회째를 맞아 지난 10년간의 성과를 돌아보고 학교예술교육의 새로운 비전을 공유한다.
박람회는 다음 달 5일 오후 3시 개막식을 시작으로 합창·양악·국악·밴드·뮤지컬 등 다양한 공연과 미술작품 전시, 체험부스 등으로 꾸며진다.
지역 연계 예술기관 등 5개 팀이 참여하는 체험부스에서는 학생들이 다양한 예술 활동을 경험할 수 있다. 학교 현장의 예술 분야 전문 교사가 학생의 관심과 소질에 맞춰 진행하는 1대1 예술 진로·진학 상담도 마련해 맞춤형 진로 탐색을 지원한다.
대전교육포털 에듀랑 홈페이지 '영상ON'에서는 학교에서 직접 제작한 예술활동 영상을 오는 12월 5일까지 누구나 관람할 수 있다.
오석진 교육감은 "학교예술교육박람회는 학생들이 예술을 통해 생각과 감정을 자유롭게 표현하고 서로 소통하며 창의성과 감성을 키우는 교육의 장"이라며 "지난 10년간의 성과를 바탕으로 학생들이 예술을 통해 꿈과 가능성을 펼칠 수 있도록 학교예술교육을 지속적으로 지원하겠다"고 말했다.
vincent977@newspim.com