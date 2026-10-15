대전교육청, 22~24일 '노벨과학페스티벌' 개최…탐구 성과 공유

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국립중앙과학관서 영재교육 체험·AI 특강 등도 진행

[대전=뉴스핌] 박정하 기자 = 대전지역 학생들이 직접 기획하고 운영하는 과학 체험 프로그램을 통해 탐구 성과를 나누는 축제가 열린다.

대전시교육청은 오는 22~24일 국립중앙과학관 미래기술관과 야외 광장에서 학생과 학부모, 교사, 시민이 함께하는 '2026 노벨과학페스티벌'을 개최한다고 15일 밝혔다.

대전시교육청이 오는 22~24일 국립중앙과학관 미래기술관과 야외 광장에서 '2026 노벨과학페스티벌'을 개최한다. [사진=대전시교육청] 2026.10.15 vincent977@newspim.com

이번 행사는 대전 과학교육의 대표 사업인 '노벨과학 꿈키움 프로젝트' 성과를 공유하고 학생들이 과학 탐구의 즐거움을 체험할 수 있도록 마련됐다.

먼저 22~23일에는 지역 초·중·고 노벨과학동아리 학생들이 1년간 수행한 탐구·연구 활동을 바탕으로 체험 부스를 직접 운영하는 '노벨과학체험전'이 열린다. 방문객에게 연구 결과와 관련 과학 원리를 설명하며 탐구 과정과 성과를 공유할 예정이다.

같은 기간 국립중앙과학관 과학교육관 정약용홀에서는 환경교육연구회와 노벨과학연구회의 성과발표회도 진행된다.

22일에는 60+기후행동 한상훈 위원이 '지속가능한 사회와 삶을 위한 미래 교육'을 주제로 강연한다. 23일에는 미국 노스스타 이머지(Northstar Emerge)의 김수연 대표가 'AI가 답하는 시대, 교육은 무엇을 질문해야 하는가'를 주제로 특강을 진행한다. 미래교육의 방향을 모색하고 과학교육과 환경교육의 연구·실천 사례를 공유할 예정이다.

23일 야외 광장에서는 사전 신청자를 대상으로 '종이비행 챌린지' 미니 대회가 열린다. 참가자들은 종이비행기를 활용해 과학 원리를 직접 체험할 수 있다.

24일에는 '대전 노벨영재페스티벌'이 진행된다. 영재교육 활동에 참여하는 학생들이 체험 부스를 운영하며 지역사회와 과학을 탐구하고 다양한 체험활동을 함께한다.

행사 기간 무대에서는 노벨과학교육지원단과 대전영재페스티벌추진단 소속 교사들이 진행하는 과학 체험 이벤트가 펼쳐진다. EBS와 연계한 'AI와 함께 과학의 미래를 만나보자!' 영상 콘텐츠도 선보여 인공지능(AI)과 과학기술이 열어갈 미래를 소개한다.

이와 함께 고교·대학 연계 연구 프로그램인 R&E 전공체험 활동의 연구 포스터와 영재교육기관, 대덕연구개발특구 내 연구기관의 홍보 포스터도 전시한다. 학생과 학부모, 교사, 시민들이 지역의 다양한 교육·연구 자원을 살펴볼 수 있도록 할 계획이다.

오석진 교육감은 "오늘의 호기심이 질문이 되고 그 질문이 내일의 대전을 밝히는 과학으로 이어지도록 하겠다"며 "학생들이 마음껏 탐구하며 미래 과학자로 성장하고 선생님들이 수업과 연구에 전념할 수 있도록 대전 과학교육의 도약을 위한 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.

vincent977@newspim.com