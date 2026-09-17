대전교육정책연구소, 'IB 교육' 학교 안정적 정착 모색

AI 핵심 요약beta
- 대전교육과학연구원은 17일 IB 교육 포럼을 열었다.
- 포럼은 학교 현장 정착 방안과 적용 사례를 논의했다.
- 교원 전문성·수업평가 혁신 지원 필요성이 제기됐다.
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[대전=뉴스핌] 박정하 기자 = 대전교육과학연구원 교육정책연구소가 IB(국제 바칼로레아) 교육의 가치를 공유하고 학교 현장의 안정적인 정착 방안을 모색했다.
교육정책연구소는 17일 충남대학교 융합교육혁신센터에서 충남대학교 교육연구소 및 교육학과 BK21 Four 세계시민교육 미래인재양성사업단과 공동으로 '2026년 대전교육정책 콜로키움 연계 제13회 대전교육발전포럼'을 진행했다고 밝혔다.
이번 포럼은 '미래 역량 함양을 위한 IB 교육의 학교 현장 정착 방안'을 주제로 미래 사회에 필요한 핵심 역량을 기르기 위한 교육 방향을 살펴보고 IB 교육의 가치와 현장 적용 방안을 논의하기 위해 마련됐다.
전문가 발표는 하나고등학교 박하식 교장이 맡았으며 지정 토론에는 대전시교육청 장오희 장학관, 대전변동중학교 임경훈 교장, 서일고등학교 김범준 학생이 참여했다. 포럼에서는 학교 현장의 IB 교육 운영 사례를 공유하고 공교육에서 IB 교육이 안정적으로 정착하기 위한 지원 방안과 정책 과제를 논의했다.
특히 2022 개정 교육과정과 연계한 수업·평가 변화와 교원 전문성 신장, 학교문화 조성 등 학교 현장에서 필요한 지원 방안을 중심으로 의견을 나눴다.
전진석 대전시교육청 부교육감은 "이번 포럼은 IB 교육의 가치와 현장 적용 사례를 공유하고 미래 역량 함양을 위한 교육 방향을 함께 모색하는 뜻깊은 자리"라며 "앞으로도 학생 중심 수업과 평가 혁신이 학교 현장에 안정적으로 자리 잡을 수 있도록 현장 의견을 반영한 정책 연구와 지원을 이어가겠다"고 말했다.
vincent977@newspim.com