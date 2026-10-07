대전 학생들, 전국과학발명품경진대회 16명 수상

AI 핵심 요약beta
- 대전 학생 16명이 7일 전국학생과학발명품경진대회서 수상했다.
- 국무총리상 1명 등 주요 상을 휩쓸며 창의성을 입증했다.
- 대전교육청은 발명·과학 지원과 특허 교육을 확대하겠다.
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[대전=뉴스핌] 박정하 기자 = 대전지역 학생들이 전국학생과학발명품경진대회에서 국무총리상과 최우수상 등 주요 상을 수상하며 창의적 능력을 입증했다.
7일 대전시교육청에 따르면 이날 국립중앙과학관에서 제47회 전국학생과학발명품경진대회 시상식에서 대전지역 학생들은 국무총리상 1명, 최우수상 2명, 특상 1명, 우수상 5명, 장려상 7명 등 모두 16명이 수상했다.
이는 학생들이 생활 속에서 발견한 문제를 과학적으로 탐구하고 창의적인 아이디어로 구체화한 성과다.
대전교육과학연구원은 지역 예선에 출품된 269편의 작품 가운데 우수작을 선별해 전국대회 출품작으로 추천했다. 이후 분야별 전문가 상담을 지원하며 작품의 완성도를 높이고 학생들의 탐구 역량을 강화했다.
특히 대전교육과학연구원은 발명 활동이 대회 수상에 그치지 않고 실제 지식재산 창출로 이어질 수 있도록 후속 지원에도 힘을 쏟고 있다. 대회 참가 학생을 대상으로 '발명특허출원교실'을 운영해 아이디어 구체화부터 특허 제도 이해, 실제 출원 절차까지 단계별 교육을 제공하고 있다.
시교육청은 앞으로도 학생들의 창의적인 아이디어가 과학적 성취를 넘어 새로운 지식과 가치로 이어질 수 있도록 발명·과학 분야 지원을 확대할 계획이다.
오석진 교육감은 "학생들이 일상에서 품은 작은 호기심을 과학적으로 탐구하고 창의적인 생각을 발명으로 발전시킨 노력이 값진 결실로 이어져 뜻깊다"며 "학생들의 반짝이는 아이디어가 과학적 성취를 넘어 미래를 바꾸는 새로운 가치로 성장할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.
vincent977@newspim.com