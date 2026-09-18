연구현장서 꿈 키운 대전 학생들, 대덕특구·실리콘밸리 체험 공유

AI 핵심 요약beta
- 대전시교육청이 18일 국외과학체험 결과보고회를 열었다.
- 학생 34명은 대덕특구와 실리콘밸리를 체험했다.
- 학생들은 진로 탐색과 과학기술 시야를 넓혔다.
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중·고생 34명 참여...대학·글로벌 기업·연구기관 탐방
[대전=뉴스핌] 박정하 기자 = 대전지역 학생들이 대덕연구개발특구와 미국 실리콘밸리의 대학·글로벌 기업·연구기관을 직접 찾아 첨단 과학기술 현장을 체험하고 미래 진로를 탐색했다.
대전시교육청은 18일 교육과학연구원에서 학생과 교사, 학부모 등 250여명이 참석한 가운데 '2026년 학생 국외과학연구단지 체험 프로그램 운영 결과보고회'를 진행했다고 밝혔다.
시교육청은 과학기술 인재 양성을 위해 중·고등학생 34명을 대상으로 지난 7월 9~10일 대덕연구개발특구 내 연구기관과 기업을 탐방한 데 이어 이달 6~14일 미국 실리콘밸리 일원에서 체험프로그램을 운영했다.
학생들은 국내 연구 현장에 이어 미국 스탠퍼드대학교와 UC 버클리, Caltech 등 주요 대학을 비롯해 구글, 애플, 플러그 앤 플레이(Plug and Play), 덱스터리티(Dexterity) 등 글로벌 기업을 방문했다.
또한 스페이스 사이언시스 래버러토리(Space Sciences Laboratory) 등 연구기관과 과학관을 둘러보고 전문가 특강에 참여하며 첨단 과학기술의 흐름을 폭넓게 살폈다.
현장에서는 과학자와 기업가 등 다양한 분야의 전문가들과 만나 진로에 대한 조언을 듣고 자신의 진로를 구체적으로 탐색하는 시간도 가졌다. 이를 통해 이공계 분야에 대한 관심과 도전 의식을 높이고 과학기술 분야를 바라보는 시야를 넓혔다.
이날 결과보고회에서는 프로그램 운영 결과 보고와 참가 학생 소감 발표, 체험활동 영상 상영, 차년도 운영 계획 안내 등이 진행됐다.
참가 학생들은 세계적인 대학과 기업, 연구기관을 직접 체험하며 얻은 배움과 진로에 미친 변화를 발표하고 프로그램의 성과를 공유했다.
오석진 교육감은 "학생들이 대덕연구개발특구와 세계적인 과학기술 혁신 현장을 직접 경험하며 미래 가능성을 체감하는 뜻깊은 시간이 됐기를 바란다"며 "앞으로도 대전의 과학기술 인프라와 글로벌 기관 간 연계를 강화해 학생들이 창의성과 도전정신을 갖춘 미래 인재로 성장할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.
vincent977@newspim.com