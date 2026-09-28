대전교육청, '행복이음교육지구' 지역자원 연계 교육 확대

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대전시·5개 자치구 협력…65개 사업 운영·학생 1만6734명 참여

[대전=뉴스핌] 박정하 기자 = 대전시교육청이 5개 자치구와 지역 교육자원을 학교와 연계해 학생들의 체험과 진로 탐색 기회를 넓히고 있다.

시교육청은 올해 '대전행복이음교육지구' 사업을 통해 5개 자치구와 함께 지역 특성과 자원을 활용한 교육 프로그램을 운영하고 있다고 28일 밝혔다.

대전시교육청 '행복이음교육지구' 5개 자치구별 주요 사업 현황. [사진=대전시교육청] 2026.09.28 vincent977@newspim.com

행복이음교육지구는 학교와 지역사회가 협력해 마을교육 생태계를 조성하는 교육협력 사업이다. 시교육청과 교육지원청, 5개 자치구가 함께 지역의 교육자원을 학교 교육과정과 연계해 학생들의 배움과 성장을 지원한다.

시교육청은 학생들에게 다양한 교육 참여 기회를 제공하기 위해 올해 5개 자치구에 총 7억5000만원의 사업비를 지원했다.

각 자치구는 이를 바탕으로 지역 특성과 교육 수요를 반영한 마을 연계 교육과정, 학교 밖 마을배움터, 마을이음동아리 등 65개 사업을 운영하고 있다. 현재까지 1만6734명의 학생이 참여했다.

대전시도 5개 자치구의 초·중·고 학생을 대상으로 진로직업체험 프로그램을 운영할 수 있도록 총 1억6000만원을 지원했다.

각 자치구는 공공기관과 대학, 문화·예술·체육시설 등 지역의 다양한 자원을 활용해 학생들이 직접 참여할 수 있는 진로·체험 프로그램을 운영하고 있다.

이를 통해 학생들은 지역의 교육·문화 자원을 직접 경험하며 자신의 적성과 흥미를 탐색하고 학교에서 배운 내용을 실제 경험으로 확장하고 있다.

오석진 교육감은 "지역이 가진 다양한 자원과 역량이 학교교육과 만날 때 학생들에게 더욱 풍성한 배움의 기회를 제공할 수 있다"며 "앞으로도 대전시와 5개 자치구와 긴밀히 소통하고 협력해 학생들을 위한 맞춤형 교육과 진로직업체험 기회를 지속적으로 확대하겠다"고 말했다.

vincent977@newspim.com