대전교육청, 배움터지킴이 학생 보호·폭력 예방 교육

AI 핵심 요약beta
- 대전시교육청이 14일 배움터지킴이 대상 학교폭력 예방 연수를 했다
- 연수에서 학교폭력 징후 발견과 위기 대응 방법을 교육했다
- 오석진 교육감은 학생 안전과 성장을 위한 역할 강화를 당부했다
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[대전=뉴스핌] 박정하 기자 = 대전시교육청이 배움터지킴이 연수를 통해 학교폭력 예방과 위기 대응 역량을 높였다.
14일 시교육청에 따르면 이날 KT대전인재개발원에서 배움터지킴이를 대상으로 '2026학년도 배움터지킴이 학교폭력 예방 역량 강화 연수'를 진행했다.
이번 연수는 학교 현장에서 학생 보호와 학교폭력 예방을 위해 활동하는 배움터지킴이의 전문성을 높이고, 위기 상황에 대한 이해와 대응 능력을 강화하기 위해 마련됐다.
연수에서는 김승혜 유스메이트 아동청소년문제연구소 대표가 '청소년 문제 이해를 통한 학교폭력 예방 및 대응'을, 허애지 대전북부아동보호전문기관장이 '아동학대 신고의무자 및 공공부문 종사자 아동학대 예방교육'을 주제로 강의했다.
참석자들은 청소년의 행동 특성과 갈등 상황에 대한 이해를 바탕으로 학교폭력 징후를 조기에 발견하고 적절하게 대응하는 방법을 익혔다. 아동학대 예방과 신고 절차에 대한 교육도 함께 진행해 학생 보호 역량을 높였다.
이날 연수에 참석한 오석진 교육감은 '사람을 키우는 교육, 미래를 꿈꾸는 학교'를 지향하는 오감만족 대전교육의 비전을 공유하고, 학생들이 안심하고 배우며 성장할 수 있는 학교를 만드는 데 배움터지킴이의 역할이 중요하다고 강조했다.
오 교육감은 "학생들이 안심하고 배우며 자신의 꿈을 키워갈 수 있도록 학교 현장에서 묵묵히 힘써 주시는 배움터지킴이 여러분께 감사드린다"며 "앞으로도 학생 한 명 한 명의 안전과 성장을 세심하게 살피고, 모두가 신뢰하는 학교문화를 조성할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.
vincent977@newspim.com