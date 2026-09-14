'공부 잘하는 약?'…대전교육청, 학부모 '청소년 약물 예방' 교육

AI 핵심 요약beta
- 대전시교육청이 14일 학부모 250명 연수를 했다
- 청소년 약물 오·남용 위험과 부모 역할을 다뤘다
- 학교·가정·지역사회 협력 예방교육을 강화했다
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[대전=뉴스핌] 박정하 기자 = 대전시교육청이 학부모와 함께 청소년 약물 오·남용 위험성을 살펴보고 자녀의 심리·행동 이해와 가정 내 예방·소통 방법을 공유했다.
시교육청은 14일 건양대학교에서 초·중·고·특수·각종학교 학부모 250명을 대상으로 '2026년 마약류 및 약물 오·남용 예방 학부모 연수'를 진행했다고 밝혔다.
이번 연수는 약물 관련 정보 전달을 넘어 자녀의 건강한 성장을 돕기 위한 부모의 역할과 소통 방법을 안내했다.
강의에서는 박성희 강사가 '공부 잘하는 약의 진실'을 주제로 청소년이 접하기 쉬운 약물에 대한 올바른 이해와 오·남용의 위험성을 설명했다.
이어 이호선 박사는 '건강 성장 캠프, 위험한 선택을 이겨내는 우리 아이 힘 키우기'를 주제로 청소년의 심리와 약물 유혹 요인을 살펴보고 자녀와의 소통과 공감을 통한 예방 방법을 실제 사례와 함께 소개했다.
이번 연수에서는 약물에 대한 정확한 정보와 함께 자녀를 이해하고 공감대를 형성할 수 있는 소통 방법을 다뤄 학부모들이 가정에서 활용할 수 있는 구체적인 예방·대응 방법을 제시했다.
시교육청은 앞으로도 학교와 가정, 지역사회가 협력해 청소년의 건강한 성장을 지원할 수 있도록 예방교육과 맞춤형 지원을 지속적으로 강화할 계획이다.
오석진 교육감은 "청소년의 마약류 및 약물 오·남용 예방은 학교 교육만으로는 한계가 있어 가정의 관심과 따뜻한 소통이 반드시 뒷받침돼야 한다"며 "이번 연수가 학부모들이 자녀를 깊이 이해하고 유해 약물의 위험으로부터 아이들을 지켜내는 힘을 기르는 계기가 됐기를 바란다"고 말했다.
vincent977@newspim.com