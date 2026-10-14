대전교육청, 중등 수업 나눔 한마당…혁신 사례·아이디어공유

15일까지 대전컨벤션센터서 진행…현장 중심 수업 개선 모색

[대전=뉴스핌] 박정하 기자 = 대전시교육청이 중등 교원과 예비 교원 등이 함께하는 수업 나눔 행사를 통해 현장 중심의 수업 혁신과 교사 간 협력 문화 확산을 모색한다.

시교육청은 오는 15일까지 대전컨벤션센터(DCC)에서 중등 교원과 예비 교원, 교육전문직원 등 500여 명이 참석하는 '2026 중등 수업 나눔 한마당'을 진행한다고 14일 밝혔다.

오석진 대전교육감이 14일 열린 '2026 중등 수업 나눔 한마당'에서 '사람을 키우는 수업의 힘'을 주제로 강연을 하고 있다. [사진=대전시교육청] 2026.10.14 vincent977@newspim.com

이날부터 시작된 이번 행사는 '나눔으로 깊어지는 수업, 함께 성장하는 교사'를 슬로건으로, 교사들이 좋은 수업의 방향을 함께 고민하고 현장의 경험과 아이디어를 공유하기 위해 마련됐다.

첫날 행사에서는 오석진 교육감이 '사람을 키우는 수업의 힘'을 주제로 기조 강연을 하고, 교사들과 지속적인 소통을 통한 수업 전문성 향상과 학교 주도 수업 혁신 지원 방향을 제시했다.

이어 열린 '수업 혁신 포럼'에서는 '깊이 있는 학습을 위한 수업의 방향'을 주제로 교육전문가와 교원, 학부모, 예비 교원 등이 좋은 수업의 의미와 수업 혁신 방향을 논의했다.

교사들이 사전에 제안한 질문과 현장의 고민을 토론에 반영하고 학교 현장에 필요한 실천 방안에 대해 다양한 의견을 나눴다.

둘째 날에는 '수업 성장 원탁토론'이 진행된다. '수업의 본질을 묻고, 교실의 변화를 만들다'를 주제로 교사학습공동체 소속 교사들이 수업 코칭 전문가 및 퍼실리테이터와 함께 교사학습공동체의 의미와 역할을 살펴본다.

모둠별 토론을 통해 학교 수업 문화를 바꾸기 위한 실천 방안을 논의하고, 동료와 함께 배우고 성장하는 협력적 수업 문화의 중요성을 공유할 예정이다.

행사 기간 운영되는 나눔 마당에서는 수석교사와 수업혁신사례연구대회 입상 교사들이 교과별 수업 사례와 현장 실천 경험을 소개한다. 질문 중심 수업과 인공지능(AI)·디지털 기반 수업 등 다양한 수업 혁신 자료를 전시하는 공간도 마련돼 교사들이 수업 아이디어와 자료를 공유한다.

시교육청은 이번 행사에서 나온 교사들의 의견과 현장의 고민을 향후 수업 혁신 정책과 학교 지원에 반영할 계획이다. 교사학습공동체와 수업 나눔, 질문·탐구 중심 수업 등 교사의 자발적인 연구와 실천을 지원하고 학교 안에서 수업을 함께 고민하고 공유하는 문화를 확산할 방침이다.

오 교육감은 "현장과 소통이 일회성 행사에 그치지 않도록 교사들의 목소리를 지속적으로 듣고 정책에 반영하겠다"며 "교사들이 수업에 집중하고 전문성을 키울 수 있는 여건을 조성하고, 학교가 주도적으로 수업의 변화를 만들어 갈 수 있도록 현장에서 체감할 수 있는 지원을 강화하겠다"고 말했다.

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