대전교육청, IB 교육과정 연계·교원 전문성 강화 추진

AI 핵심 요약beta
- 대전시교육청이 12일 IBO와 IB 교육지구 협력을 논의했다.
- 교원 전문성 강화와 학교 인증 지원 등도 폭넓게 다뤘다.
- AI 시대 사고역량을 키우는 IB 교육 확산에 뜻을 모았다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
AI 시대 학생 사고 역량 함양 모색
[대전=뉴스핌] 박정하 기자 = 대전시교육청이 국제바칼로레아기구(IBO)와 협력해 IB 교육지구 운영 내실화를 추진한다.
12일 시교육청에 따르면 IBO 한국본부 관계자와 면담 및 실무협의회를 갖고 교육지구 운영 방향과 협력 방안을 논의했다.
이번 협의에서는 교원 전문성 강화, 학교의 IB 도입 및 인증 지원, 국제바칼로레아 디플로마 프로그램(IBDP) 운영, 성과 분석 및 연구 협력, AI 시대 IB 교육의 발전 방향 등을 폭넓게 다뤘다.
양측은 학교 간·학교급 간 협력을 바탕으로 수업과 평가의 변화를 확산하기 위한 협력 방안도 논의했다. 초·중·고 교육과정(PYP·MYP·DP) 연계 사례 공유와 전문가 컨설팅, 교원 연수, 지역 전문인력 양성 등을 중심으로 지속적인 협력체계를 마련할 계획이다.
특히 AI 시대 학생들의 사고역량 함양을 위해 AI 활용 능력을 넘어 스스로 질문하고 판단하는 역량을 기르는 교육이 중요하다는 데 뜻을 모았다. 시교육청은 앞으로 교원 전문성 강화와 학교 인증, 성과 분석, 수업·평가 개선 등 주요 분야에서 IBO와 협력을 이어갈 방침이다.
오석진 교육감은 "IB 교육은 학생이 스스로 질문하고 생각하며 자신의 배움을 주도하도록 수업과 평가를 변화시키는 과정"이라며 "대전 IB 교육지구가 학교 현장에 안정적으로 정착하도록 앞으로 IBO와 긴밀히 협력해 나가겠다"고 말했다.
vincent977@newspim.com