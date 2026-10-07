대전·세종교육청, '국제중' 동시 추진…오석진 "설립 목적 자체가 달라"

AI 핵심 요약beta
- 대전교육청과 세종교육청이 7일 국제중 설립을 추진했다.
- 대전은 원도심 검토, 세종은 유출 방지에 무게를 뒀다.
- 교육부 지정서 수요·차별성 입증이 최대 관건이다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
오석진 "세종과 관계없어…대전 안에서 인재 육성 목적"
"국제중, 원도심 설립 구상"…실제 지정 교육부 동의 필요
[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 대전교육청과 세종교육청이 나란히 국제중학교 설립에 나서면서 학생 수요와 학교 기능 중복 가능성이 새로운 쟁점으로 떠오르고 있다.
사실상 같은 생활권인 대전과 세종 두 교육청 모두 지역 학생들의 외부 유출을 막고 교육 경쟁력을 높이겠다는 명분을 내세우고 있어 향후 교육부 지정 과정에서 설립 필요성과 차별성을 어떻게 입증할지가 관건이 될 전망이다.
오석진 대전시교육감은 7일 취임 100일 기자회견에서 <뉴스핌>이 대전과 세종의 국제중 동시 추진에 대한 입장을 묻자 "세종과는 관계가 없다고 생각한다"고 밝혔다.
오 교육감은 대전의 국제중 설립 필요성으로 지역의 우수한 학생들이 외부로 유출되는 문제를 들었다.
그는 "학생들의 역량이 다양한 만큼 그 수준에 맞는 교육이 필요하다"며 "대전에서도 중학교와 고등학교 때 외부로 빠져나가는 인재들이 꽤 있어 이런 인재들을 붙잡는 효과가 있을 것"이라고 말했다.
입지와 관련해서는 신도심보다 원도심을 우선 검토하고 있다고 밝혔다. 오 교육감은 "설립한다면 신도심보다는 원도심 쪽을 구상하고 있다"고 말했다.
강미애 세종시교육감도 우수 학생의 타 지역 유출 방지와 지역 교육 경쟁력 강화를 이유로 국제중학교 신설을 장기 과제로 추진하고 있다.
문제는 대전과 세종은 지리적으로 인접해 있고 교육·생활권도 상당 부분 맞닿아 있어 국제중이 동시에 설립될 경우 학생 모집 대상과 교육과정, 학교별 특성화 전략 등이 일부 겹칠 가능성이 있다는 점이다.
현재 전국에서 운영 중인 국제중은 서울 2곳을 비롯해 경기 가평, 부산, 경남 진주 등 5곳이다. 서로 인접한 별도 광역자치단체의 접경 생활권에서 국제중이 각각 운영되는 사례는 없는 것으로 파악된다.
이에 따라 대전과 세종의 국제중 설립이 모두 현실화될 경우 인접한 두 지자체가 나란히 국제중을 운영하는 이례적인 사례가 될 수 있다.
특히 국제중 설립은 교육감의 정책 결정만으로 확정되는 사안은 아니라는 점에서 향후 교육부 판단이 변수로 작용할 전망이다.
현행 초·중등교육법 시행규칙상 국제중은 국제 분야를 특성화하기 위한 중학교로 분류되는데, 특성화중학교로 지정하기 위해서는 교육감이 교육부장관에게 지정 동의를 신청해야 한다. 다행히 현행 법령상 인접 시도 교육청 간 사전 협의를 의무화한 별도 절차는 없다.
교육부장관은 국제중 지정 목적을 달성할 수 있는지 등을 검토해 동의·부동의 또는 조건부 동의를 결정한다.
오 교육감은 두 지역의 국제중 추진 배경과 목적이 서로 다르다며 사업 추진 의지를 강조했다.
오석진 교육감은 "세종은 지역 학생들의 타 지역 유출을 막기 위한 차원으로 보고 있다"면서 "대전은 지역 인재들이 대전에서 성장할 수 있도록 하려는 것에 더 방점이 있다, 학교 설립 추진 목적과 배경 자체가 다른 만큼 세종과 별개로 국제중 설립에 박차를 가하겠다"고 강하게 말했다.
대전과 세종이 모두 국제중 설립을 독자적으로 추진하는 가운데 향후 교육부 지정 절차에서 학생 수요와 학교 규모, 교육과정 차별성 등을 어떻게 구체화할지가 사업 추진의 주요 관건이 될 전망이다.
nn0416@newspim.com