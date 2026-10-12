대전교육청, 중등 수업 나눔 한마당서 혁신 사례 확산

AI 핵심 요약beta
- 대전시교육청이 14~15일 중등 수업 나눔 한마당을 연다.
- 교사·예비교원·전문직이 모여 수업 혁신과 전문성을 논의했다.
- 수업 사례 공유와 토론으로 현장 적용 방안을 모색했다.
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[대전=뉴스핌] 박정하 기자 = 대전시교육청이 교사 간 수업 경험과 실천 사례를 공유하고 토론하는 자리를 마련해 중등 수업 혁신과 교원 전문성 강화를 지원한다.
12일 시교육청에 따르면 오는 14~15일 대전컨벤션센터(DCC)에서 중등 교원과 예비 교원, 교육전문직원 등이 참여하는 '2026 중등 수업 나눔 한마당'을 진행한다.
'나눔으로 깊어지는 수업, 함께 성장하는 교사'를 주제로 열리는 이번 행사는 여는 마당, 공감 마당, 나눔 마당 등 3개 세션으로 구성된다. 특히 교사가 중심이 돼 좋은 수업의 방향을 모색하는 '수업 혁신 포럼'과 '수업 성장 원탁토론'을 통해 현장 중심의 수업 개선 방안을 논의한다.
첫날 여는 마당에서는 오석진 교육감이 '소통으로 여는 수업 혁신'을 주제로 기조강연을 한다. 오 교육감은 현장의 목소리를 교육정책과 학교 지원에 반영하고 교사와 학교가 주도하는 수업 변화를 뒷받침하겠다는 뜻을 전할 예정이다.
이어 '깊이 있는 학습을 위한 수업의 방향'을 주제로 수업 혁신 포럼이 열린다. 교육전문가와 교원, 학부모, 예비 교원 등 다양한 교육 주체가 참여해 좋은 수업의 의미와 혁신 방향을 논의한다. 사전에 수렴한 교사들의 질문을 토론에 반영해 현장의 의견을 공유하고 정책 방향을 함께 모색할 계획이다.
둘째 날 공감 마당에서는 '수업의 본질을 묻고, 교실의 변화를 만들다'를 주제로 수업 성장 원탁토론을 진행한다.
교사학습공동체 소속 교사들은 수업 코칭 전문가의 강의를 바탕으로 퍼실리테이터와 함께 수업을 성찰하고, 수업 중심 학교문화 확산을 위한 교사학습공동체의 역할과 운영 방향을 논의한다. 토론 결과를 공유하고 학교 현장에서 적용할 수 있는 구체적인 수업 성장 방안도 모색한다.
행사 기간 운영되는 나눔 마당에서는 수석교사와 수업혁신사례연구대회 입상 교사들이 교과별 수업 실천 사례를 공유한다.
질문 중심 수업과 AI·디지털 기반 수업 등 다양한 수업 혁신 자료도 전시해 교사들이 학교 현장에서 활용할 수 있는 실천 아이디어를 나눌 예정이다.
오 교육감은 "좋은 수업은 교사 한 사람의 고민을 넘어 동료 교사와 함께 성찰하고 나눌 때 학교의 변화로 이어질 수 있다"며 "이번 중등 수업 나눔 한마당이 선생님들의 전문성과 자신감을 키우고, 질문과 탐구가 살아 있는 깊이 있는 학습이 교실에 뿌리내리는 계기가 되도록 학교 현장을 지원하는 실질적인 정책을 추진하겠다"고 말했다.
vincent977@newspim.com