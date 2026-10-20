MDS테크, 휴머노이드 홈로봇 프로젝트 40억원 수주

AI 핵심 요약beta
- MDS테크가 20일 휴머노이드 홈로봇 사업에 40억원 공급계약을 체결했다
- 엔비디아 Jetson 모듈과 시스템·센서로 구성된 패키지를 공급한다
- 피지컬 AI 사업 확대를 위해 로봇 인재 양성과 센싱 협력을 강화했다
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개발부터 양산까지 피지컬 AI 사업 확대
[서울=뉴스핌] 이나영 기자 설희 인턴기자= AI·임베디드 솔루션 전문기업 MDS테크가 국내 기업의 휴머노이드 홈로봇 프로젝트에 참여해 약 40억원 규모의 공급계약을 체결했다고 20일 밝혔다.
MDS테크는 국내 기업 A사가 개발 중인 휴머노이드 홈로봇 프로젝트에 엔비디아(NVIDIA) Jetson 모듈과 엔비디아 글로벌 에코시스템 파트너사의 시스템·센서 등 주요 제품으로 구성된 'Jetson Full Package'를 공급한다.
이번 계약은 MDS테크 AI 사업 조직 출범 이후 단일 프로젝트 기준 최대 규모 수주다. 회사는 13년 이상 축적한 엔비디아 임베디드 AI 엣지 플랫폼 사업 경험이 피지컬 AI 프로젝트 수주로 이어졌다고 설명했다.
MDS테크는 해당 프로젝트 개발 단계부터 엔비디아 Jetson Orin 기반 AI 컴퓨팅 플랫폼 관련 기술을 지원해왔다. 이후 차세대 엔비디아 Jetson Thor 기반으로 개발 환경을 고도화하는 과정에도 참여했다.
MDS테크는 올해 초부터 피지컬 AI를 차세대 AI 사업의 주요 성장축으로 설정하고 관련 사업 기반을 확대하고 있다.
지난 4월에는 서울대학교와 피지컬 AI·로봇 분야 전문인력 육성을 위한 협력을 시작했다. 서울대 '창의공학설계' 교과목에 회사가 지원한 장비가 활용되고 있으며 MDS테크도 교육에 참여해 학생들의 피지컬 AI·로봇 개발 프로젝트를 지원하고 있다.
지난 7월에는 엔비디아 로봇·비전 분야 엘리트 파트너인 SZ센싱과 단독 총판 계약을 체결해 AI 비전·센싱 사업을 확대했다. 비접촉 연결 솔루션 전문기업 유니컨과도 협력해 로봇과 자율주행 환경에 필요한 초고속 데이터 연결 기술로 사업 영역을 넓혔다.
MDS테크 관계자는 "엔비디아의 고성능 AI 컴퓨팅 플랫폼과 MDS테크가 축적해 온 임베디드 기술 역량을 기반으로 피지컬 AI 시장에서 실질적인 사업 성과를 만들어가고 있다"며 "앞으로도 고객의 개발 단계부터 기술 검증, 시스템 최적화, 양산까지 지원할 수 있는 피지컬 AI 사업 역량을 지속적으로 발전시켜 나갈 계획"이라고 말했다.
winter1004@newspim.com