콘진원, '2026 월드 웹툰 페스티벌' 개최…배우 김재원, 홍보대사 위촉

AI 핵심 요약beta
- 문체부와 콘진원은 20일 배우 김재원을 홍보대사로 위촉했다
- 2026 월드 웹툰 페스티벌은 12월 2일부터 6일까지 개최된다
- 김재원은 홍보영상과 현장 프로그램에 참여해 축제를 알릴 예정이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 문화체육관광부와 한국콘텐츠진흥원은 '2026 월드 웹툰 페스티벌'의 공식 홍보대사로 배우 김재원을 위촉했다고 20일 밝혔다.
올해로 3회째를 맞는 페스티벌은 오는 12월 2일부터 6일까지 코엑스와 신세계 스타필드 코엑스몰 일대에서 열린다.
이번 행사는 국내외 웹툰 작품과 창작자, 팬들이 한자리에 모이는 글로벌 웹툰 축제로 개최된다. 홍보대사로 위촉된 배우 김재원은 공식 홍보영상을 비롯한 사전 홍보 콘텐츠에 출연하고, 행사 기간에는 주요 현장 프로그램에 참여해 페스티벌의 매력을 알릴 예정이다.
배우 김재원은 '우리들의 블루스'를 시작으로 '킹더랜드', '옥씨부인전', '은중과 상연', '레이디 두아' 등 다양한 작품에 출연하며 폭넓은 연기 활동을 이어왔다.
최근에는 인기 웹툰을 원작으로 한 '유미의 세포들 시즌3'에서 남자 주인공 '신순록' 역을 맡아 원작 속 캐릭터를 자신만의 스타일로 소화해 주목받았다.
웹툰 원작 콘텐츠와도 특별한 인연을 이어온 김재원은 이번 페스티벌 홍보대사로서 웹툰이 영상과 현실의 공간으로 확장되는 즐거움을 국내외 팬들에게 알릴 예정이다.
김재원은 페스티벌 공식 홍보영상에 출연해 슬로건인 '레디, 셋, 스크롤!(READY, SET, SCROLL!)'과 함께 축제의 시작을 알린다.
이 외에도 김재원은 카드뉴스, 숏폼 등 다양한 콘텐츠를 통해 사전 홍보에 나선다. 행사 기간에는 전시와 팝업스토어를 관람하고 무대 프로그램에 참여해 관람객들과 직접 만날 예정이다.
특히 무대에서는 웹툰 원작 드라마에 출연한 경험을 바탕으로 웹툰과 영상 콘텐츠의 만남에 관한 이야기를 나누고, 홍보대사로서 참여한 웹툰 불법유통 근절 캠페인에 관해서도 소개한다.
관람객과 가까이에서 소통하는 시간도 마련하며 '월드 웹툰 어워즈'에도 참석해, 한 해 동안 주목받은 웹툰 작품과 창작자들의 성과를 함께 축하할 예정이다.
이번 페스티벌에서는 국내외 다양한 웹툰 작품을 한자리에서 만나고 작품 속 세계관을 현실 공간에서 체험할 수 있도록 전시, 팝업스토어, 무대 프로그램, 체험·이벤트 등을 운영한다.
행사 기간 코엑스 B홀에서는 웹툰 작품을 활용한 전시와 체험 콘텐츠, 무대 프로그램을 선보인다.
신세계 스타필드 코엑스몰 일대에서는 웹툰 전시와 굿즈를 만나볼 수 있는 팝업스토어를 운영해 축제 공간을 코엑스몰 일대까지 확대한다.
홍보대사 김재원도 현장을 찾아 다양한 프로그램에 참여한다. 특히 남도형 성우와 함께하는 더빙 쇼에서는 웹툰 속 장면을 목소리 연기로 생생하게 재현하며 관람객에게 특별한 경험을 선사할 예정이다.
김윤지 콘진원장은 "올해 '2026 월드 웹툰 페스티벌'은 해외 작품과 창작자의 참여를 확대해 세계 각국의 웹툰과 팬들이 한자리에서 만나는 축제로 발전시키고자 한다"라며, "콘진원은 웹툰 종주국으로서 K웹툰의 문화적 가치를 널리 알리는 동시에 국내 웹툰 산업이 글로벌 시장에서 경쟁력을 강화할 수 있도록 지원하겠다"라고 말했다.
alice09@newspim.com