"수학여행 다시 떠나려면"…관광공사, 교사와 해법 찾는다

AI 핵심 요약beta
- 문체부와 관광공사는 19일 교육여행 발전 협의회를 개최했다
- 협의회는 30일 열리며 교육여행 회복과 미래형 모델을 논의한다
- 교사와 업계 관계자 200여 명을 31일까지 선착순 모집한다
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[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 문화체육관광부와 한국관광공사는 교육여행 활성화 해법을 모색하기 위해 교육부의 후원으로 제1회 '2026 교육여행 발전 협의회'를 개최하고, 협의회에 참여할 교사와 여행업계 관계자 등을 모집한다.
오는 11월 30일 서울드래곤시티에서 열리는 이번 협의회는 급변하는 교육 환경 속에서 안전 우려와 행정 부담 등으로 위축된 교육여행의 가치를 회복하고 미래형 교육여행 모델을 발굴·확산하기 위해 기획됐다.
협의회에서는 교육 현장의 목소리를 듣고 발전 방안을 다각도로 논의한다. 1부에서는 교육부가 현장체험학습 지원방안 발표할 예정이다. 2부에서는 인공지능(AI)을 활용한 교육여행 서비스 소개와 공사의 과학 교육여행 콘텐츠 등을 소개하는 시간을 갖는다. 아울러 주요 연사와 청중 간 종합 토론 등이 펼쳐질 예정이다.
참가자들을 위한 실질적인 지원 혜택도 제공한다. 협의회에 참가한 교사에게는 차년도 공사 교육여행 지원 사업 신청 시, 여행경비 지원 대상 학급(또는 학생 30명 이내)으로 우선 선정될 수 있는 혜택을 선착순으로 제공한다.
모집 대상은 초·중·고 교사, 여행업계 등 교육여행 이해관계자 총 200여 명이다. 참가를 희망하는 사람은 이달 31일까지 열린관광 모두의 여행 누리집에서 신청하면 된다.
박정웅 국민관광본부장은 "이번 협의회는 현장 교사와 여행업계, 유관 기관이 한자리에 모여 교육여행의 미래 비전을 공유하고 실질적인 발전 방안을 마련하는 뜻깊은 자리가 될 것"이라며, "교육여행 관계자분들의 많은 관심과 적극적인 참여를 바란다"라고 밝혔다.
jyyang@newspim.com