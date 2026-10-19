관광공사 '원주 바람길숲 기부런', 기부금 강원 지역 취약계층 아동 지원

AI 핵심 요약beta
- 한국관광공사는 17일 원주 바람길숲 기부런을 개최했다
- 350여 명이 10km를 달리며 지역 관광과 나눔을 함께 즐겼다
- 기부금 2240만 원은 취약계층 아동 지원에 전액 사용된다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 한국관광공사(사장 박성혁)는 강원혁신도시발전지원센터와 함께 지난 17일 '2026 원주 바람길숲 기부런'을 성황리에 개최했다. 공사는 강원혁신도시 활성화와 더불어 지역의 대표 관광자원인 '치악산 바람길숲'의 매력을 알리는 한편, 나눔문화를 확산하기 위해 이번 행사를 기획했다.
기부런에는 원주시민뿐만 아니라 타지역 주민 등 350여 명이 참가했다. 참가자들은 바람길숲 일대 10km 구간을 달리며 도심 속 자연을 즐기고 나눔의 의미를 더했다. 또한, 달리기를 마친 참가자들은 기부런과 연계해 개최된 2026 혁신페스타 현장을 찾아 강원도의 대표 먹거리를 즐기고 지역의 소상공인 판매부스를 방문해 축제 분위기도 만끽했다.
이번 행사로 마련된 기부금 총 2240만 원은 월드비전 강원사업본부에 전달돼 강원 지역 결식 위험 취약계층 아동 지원에 전액 사용될 예정이다. 기부금은 기부런 참여자의 참가비 전액과 공사의 기부금이 더해져 마련되었으며, 강원혁신도시에 있는 공공기관인 한국광해광업공단, 한국도로교통공단과 후원사인 서울F&B도 동참했다.
공사 정석인 국제관광본부장은 "앞으로도 지역의 매력적인 관광자원을 활용해 혁신도시와 지역사회가 함께 성장할 수 있는 다양한 사회공헌 활동을 지속해 나가겠다"고 말했다.
jyyang@newspim.com