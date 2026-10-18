신한은행, 중저신용자 금융비용 부담 완화…중금리대출 금리 추가 인하

AI 핵심 요약beta
- 신한은행이 16일 중저신용자 민간 중금리대출 금리를 0.3%p 인하했다
- 외부 신용평점 하위 50% 고객에게 최고 연 6.9% 금리를 적용했다
- 비대면 대출에도 적용하며 신규 심사 신청 건부터 변경 금리를 반영했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
연 6.9% 상한선 유지하며 산출금리 낮춰
[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 신한은행이 중저신용자 대상 민간 중금리대출 금리를 0.3%p 인하했다고 16일 밝혔다. 중저신용 고객의 금융비용 부담 완화와 대출 공급 확대를 위한 조치다.
이번 인하는 외부 신용평점(NICE 또는 KCB) 하위 50%에 해당하는 중저신용 고객이 대상이다. 대상 상품은 최고금리를 연 6.9%로 제한해 운영해 온 신용대출 상품이다.
금리는 개인별 산출금리에서 0.3%p를 우선 차감한 뒤 최고금리인 연 6.9%를 초과하지 않는 선에서 정해진다. 예를 들어 산출금리가 연 6.8%인 차주는 연 6.5%를 적용받는다. 반면 산출금리가 연 7.3%인 경우 0.3%p 차감 후에도 연 7%로 상한을 넘기 때문에 최종 금리는 연 6.9%가 적용된다.
비대면 신용대출에도 동일한 기준이 적용되며, 변경된 금리는 시행일 이후 신규 대출 심사 신청 건부터 반영된다.
신한은행은 지난 8월 최대 2000만원 한도의 '슈퍼SOL중금리대출'을 출시한 바 있다. 자체 개발한 '서민 대안신용평가모형'을 적용해 소득 증빙이나 금융거래 이력이 부족한 차주의 대출 문턱을 낮췄다.
신한금융그룹의 '포용금융 2.0 ON' 프로젝트 일환으로 정상혁 신한은행장은 금융 취약계층의 금융 이용 기회 확대와 안정적 자금 조달을 위한 포용금융 정책을 추진하고 있다.
신한은행 관계자는 "이번 금리 인하로 중금리대출 이용 고객의 이자 부담이 줄어들기를 기대한다"며 "고객의 금융생활에 필요한 상품과 서비스를 통해 포용금융을 지속할 것"이라고 말했다.
eoyn2@newspim.com