李대통령, 부천 화재 소방관 위로..."헌신하는 소방관에 천금을 준들 아깝겠나"

제107회 전국체육대회서 제복 공무원 예우 강조

[서울=뉴스핌] 김승현 기자 = 이재명 대통령은 경기 부천에서 발생한 화재 진압 중 심정지 상태로 입원한 소방관과 부상당한 소방관들을 언급하며 "그분들이 우리 국민들의 생명과 안전을 위해 자신의 목숨을 던져가며 그렇게 헌신하는 것에 비한다면 우리가 그분들에게 천금을 준들 아깝겠습니까"라고 말했다.

이 대통령은 16일 제주에서 열린 제107회 전국체육대회 개막식에 참석해 제주도민과 국민들에게 본격적인 인사에 앞서 교감하고 싶은 이야기가 있다며 운을 뗐다.

그는 "우리 모두의 안전과 나라의 평화를 지키기 위해서 우리 주변에는 끊임없이 자신을 내던져가며 우리 국민들의 생명과 안전, 재산을 지키기 위해서 헌신하는 사람들이 있다"며 "군인, 경찰, 소방관, 제복 입은 시민들의 그 희생과 헌신 덕에 우리는 이 순간에도 이 행복한 순간들을 보낼 수 있다"고 말했다.

이어 "안타깝게도 지금 이 순간 화재를 진압하다 심정지 상태로 입원하고 있는 소방관이 있다"며 "부상 당한 소방관 역시 다수"라고 했다.

이 대통령은 "우리 국가 공동체가 평화롭고 안전하게 유지되기 위해서는 누군가의 희생이 불가피하지만 그분들에 대한 우리의 예우나 보상이 그리 충분하지 못한 것도 안타까운 우리의 현실"이라고 지적했다.

그러면서 "그분들이 우리 국민들의 생명과 안전을 위해 자신의 목숨을 던져가며 그렇게 헌신하는 것에 비한다면 우리가 그분들에게 천금을 준들 아깝겠습니까"라고 강조했다.

이재명 대통령. [사진=청와대]

이 대통령은 현장 참석자들에게 "지금 사경을 헤매고 있는 그 소방관, 부상 당한 소방관들이 조속히 쾌차할 수 있도록, 또 얼마 전 나라를 지키다가 부상 당한 우리 장병들에게도 쾌유하라고 같이 격려의 박수 한번 보내주면 어떻겠습니까"라고 제안했다.

이 대통령은 본격적인 축사에서 "한라산과 푸른 바다가 어우러진 아름다운 이 제주에서 열리는 제107회 전국체육대회를 5천만 국민과 함께 진심으로 축하드린다"며 유승민 대한체육회장과 위성곤 제주특별자치도지사를 비롯한 관계자들의 노고에 감사를 표했다.

특히 재외 한인단체 선수단에 대해서는 "앞으로 여러분이 체육대회를 위해서 고국을 찾을 때 큰 부담이 생기지 않도록 대한체육회와 함께 적극적으로 지원하겠다"고 약속했다.

이 대통령은 "얼마 전 막을 내린 2026 아이치-나고야 아시안게임에서 우리 선수들은 마지막 순간까지 포기하지 않는 투혼을 보여주었다"며 "한계를 뛰어넘기 위해 최선을 다했고, 동료와 함께 도전하는 그 선수들의 모습은 지켜보는 우리 국민 모두에게 큰 감동과 용기를 주었다"고 말했다.

그는 "전국체육대회는 100년이 넘는 세월 동안 대한민국 스포츠의 성장과 함께해 온 우리나라 최대의 종합체육대회"라며 "세대와 지역을 넘은 선수들이 한자리에 모여 정정당당하게 실력을 겨루고 또 함께 우정을 나누며, 국민을 스포츠로 하나 되게 이끌어온 화합과 연대의 무대"라고 의미를 부여했다.

이 대통령은 "우리 정부는 국민 누구나 일상에서 스포츠를 즐기고, 선수들이 더 좋은 환경에서 자신들의 꿈을 키우며, 체육인들이 자긍심을 가지고 활동할 수 있도록 더욱 든든하게 지원하겠다"고 다짐했다.

아울러 "스포츠를 통해 지역에 새로운 활력을 더하고, 대한민국 스포츠가 세계를 향해 더 힘차게 나아갈 수 있도록 필요한 지원을 아끼지 않을 것"이라고 덧붙였다.

마지막으로 이 대통령은 "제107회 전국체육대회가 선수와 국민 모두에게 오래 즐거운 추억으로 기억될 수 있도록 감동과 화합의 축제를 만들어주시기 바란다"며 "참가 선수단 여러분 모두의 선전을 기원한다"고 말했다.

kimsh@newspim.com