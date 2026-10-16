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[코인 시황] 비트코인 8만달러 붕괴 후 반등…美 암호화폐 정책은 '책임자 공백

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AI 핵심 요약

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  • 16일 비트코인이 8만달러 아래로 하락했다가 저가 매수세로 반등했다.
  • 아시아 증시 회복에 위험자산 심리가 개선됐지만 8만4000달러 돌파가 관건이다.
  • 미국 규제 입법 지연과 정책 책임자 공백으로 시장 불확실성이 이어졌다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

비트코인 7만9800달러까지 하락 후 8만2000달러 회복
아시아 증시 반등에 투자심리 개선
美 클래리티법 입법 교착·백악관 암호화폐 자문관 사임…월가 자체 체제구축

[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 비트코인이 8만달러 아래로 떨어졌다가 저가 매수세에 힘입어 빠르게 반등했다. 글로벌 반도체주 급락으로 위축됐던 위험자산 투자 심리가 아시아 증시 반등과 함께 일부 회복된 모습이다.

그러나 미국의 암호화폐 규제 입법이 지연되고 백악관의 디지털자산 정책 담당자마저 자리를 떠나는 등 정책 불확실성은 여전히 이어지고 있다.

16일 코인데스크에 따르면 비트코인은 아시아 오전 거래에서 1.3% 상승한 8만2000달러 부근에 거래됐다. 전날 한때 8만달러 아래로 밀렸지만 매수세가 유입되면서 약 2시간 만에 8만2500달러 수준까지 회복했다. 한국 시간 오후 7시 10분 현재는 8만1848달러로 전장 대비 1% 가량 올랐다.

주요 알트코인도 대체로 상승했다. 지캐시(ZEC)는 12% 급등한 약 1222달러를 기록하며 주요 암호화폐 가운데 가장 강한 상승세를 보였다. 솔라나(SOL), 이더리움(ETH)은 각 3% 넘게 올랐고, XRP, 트론(TRX), 바이낸스코인(BNB)도 1~2% 상승했다. 

비트코인 차트, 자료=야후 파이낸스, 2026.10.16 koinwon@newspim.com

비트코인 8만달러 붕괴 후 2시간 만에 반등…8만4000달러가 관건

비트코인은 15일 급락 과정에서 약 7만9800달러까지 하락했다.

지난 일주일 동안 매수자들이 두 차례 방어했던 8만400달러 부근의 지지선마저 무너졌지만, 8만달러 아래에서 저가 매수세가 빠르게 유입됐다.

비트코인은 약 2시간 만에 8만2500달러 부근까지 반등했으며 이후 아시아 거래 시간 동안 8만1000달러 위에서 움직였다.

위험자산에 대한 투자 심리도 일부 회복됐다.

모간스탠리캐피털인터내셔널(MSCI)의 아시아태평양 주가지수는 1.3% 상승했다. 상승 종목 수는 하락 종목의 약 3배에 달했다.

한국 증시에서는 삼성전자와 SK하이닉스가 모두 2% 넘게 상승했다. 전날 4월 이후 최저 수준으로 마감했던 코스피지수도 3% 가까이 반등했다.

반면 세계 최대 반도체 위탁생산업체인 대만 TSMC는 긍정적인 실적 전망에도 인공지능(AI) 투자 지출에 대한 우려가 이어지면서 하락했다.

미국 채권시장에서는 전날 안전자산 선호로 유입됐던 매수세가 일부 되돌려졌다. 미 국채 가격이 만기 전반에 걸쳐 하락하면서 10년물 수익률은 0.9bp(1bp=0.01%포인트) 상승한 5.096%를 기록했다.

시장에서는 비트코인이 8만4000달러를 다시 돌파할 수 있을지 주목하고 있다. 이 가격은 지난 14일 미국 물가 지표 발표 이후 비트코인의 반등세가 힘을 잃었던 수준이다.

코인데스크는 비트코인이 8만4000달러를 넘어설 경우 이번 반등이 실질적인 매수세에 의해 뒷받침되고 있다는 신호가 될 수 있다고 분석했다.

美 암호화폐 규제 입법 교착…월가는 자체 규칙 마련

미국에서는 디지털자산 시장에 대한 포괄적인 규제 체계 마련이 지연되는 가운데 금융회사들이 자체적인 규정 준수 체계와 인프라를 구축하고 있다.

미 상원은 지난 9월 15일 디지털자산 시장의 규제 체계를 마련하기 위한 '클래리티법'(CLARITY Act)을 진전시키는 데 실패했다.

이틀 뒤 미국 증권거래위원회(SEC)는 일부 거래 플랫폼이 토큰화된 미국 상장주식을 블록체인에서 거래할 수 있도록 허용하는 '혁신 면제(innovation exemption)' 조치를 발표했다.

그러나 이러한 면제 조치는 법률과 달리 규제당국의 판단에 따라 축소되거나 철회될 수 있다는 한계가 있다.

이에 금융회사들은 연방 차원의 규제 체계가 마련되기를 기다리는 대신 자체적인 거래·수탁·결제 시스템을 구축하고 있다.

암호화폐 거래소 OKX의 애덤 슈먼 법무 담당 부사장은 최근 열린 크레인스 뉴욕 비즈니스 행사에서 미국 기업들이 연방법과 주법, 연방 및 주 규제당국의 요구사항을 동시에 충족해야 하는 어려움을 겪고 있다고 설명했다.

그는 "전반적인 일관성을 원하겠지만 완전한 통일성에 도달하지는 못할 것"이라고 말했다.

디지털자산 플랫폼 업홀드(Uphold)의 아라빈드 라주 최고재무책임자(CFO)는 주마다 서로 다른 규제 요건에 대응해야 하기 때문에 규정 준수 부서가 회사에서 가장 큰 조직 가운데 하나가 됐다고 밝혔다.

규제 체계가 명확해지고 일관성을 갖추면 이러한 비용을 줄이고 자원을 다른 사업에 투입할 수 있을 것으로 전망했다.

그러나 금융기관들이 각자 구축한 블록체인 네트워크가 서로 쉽게 연결되지 않는 문제도 나타나고 있다.

청산·결제 기술업체 트와일라잇(Twilight)의 루이스 터프 최고경영자(CEO)는 금융회사들이 토큰화 자산과 스테이블코인, 증권 거래 기록을 관리하기 위해 독립적인 폐쇄형 네트워크를 구축하면서 동일한 연결 인프라를 반복적으로 개발하고 있다고 지적했다.

반면 위험 관리 측면에서는 거래와 수탁, 청산 기능을 분리하는 방향으로 변화가 나타나고 있다.

초기 암호화폐 기업들이 이들 기능을 한곳에서 수행했던 것과 달리 최근에는 전통적인 금융 수탁기관이 디지털자산을 보관하고 거래 플랫폼은 매매 실행에 집중하는 방식이 확산하고 있다.

규정 준수와 보안 점검도 연례 심사에서 벗어나 개별 거래마다 지속적으로 확인하는 방식으로 전환되고 있다.

라주는 "3년 안에 토큰화된 미국 국채와 머니마켓펀드가 일상적인 것이 되면서 아마도 '암호화폐'라는 단어를 더 이상 사용하지 않게 될 것"이라고 전망했다.

백악관 암호화폐 정책 책임자 공백…클래리티법 향방 불투명

트럼프 행정부의 암호화폐 정책 추진 체계에도 변화가 나타나고 있다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 지난해 백악관에 복귀하면서 암호화폐 산업 육성을 주요 정책 과제로 내세웠다.

페이팔 전 임원 데이비드 색스를 AI·암호화폐 정책 총괄 책임자로 임명하고 대통령 직속 디지털자산 자문위원회를 설치했다.

초대 책임자인 보 하인스는 암호화폐 업계 관계자들과의 협의를 주도하며 스테이블코인 규제법인 지니어스법(GENIUS Act) 제정 과정에서 역할을 했다.

그러나 하인스는 이후 세계 최대 스테이블코인 발행업체인 테더(Tether)의 미국 사업부를 이끄는 자리로 옮겼다.

그의 뒤를 이은 패트릭 위트도 최근 백악관을 떠났다.

위트는 클래리티법의 의회 통과를 추진해왔지만 지난달 상원에서 법안 처리가 무산된 뒤 민간 부문으로 이동하겠다고 밝혔다.

앞서 색스 역시 지난 3월 정책 총괄 책임자 자리에서 물러났으며, 위트의 부책임자였던 해리 정도 하인스가 설립한 컨설팅업체 엔섬(Nxum)에 합류했다.

이에 따라 백악관 내부에서 암호화폐 정책을 전담하는 책임자가 누구인지 불분명한 상황이다.

백악관 관계자는 코인데스크에 위트의 업무에 감사를 표하면서도 후임자가 누구인지는 밝히지 않았다.

다만 "암호화폐와 클래리티법은 계속해서 대통령의 우선순위로 남을 것"이라고 강조했다.

트럼프 대통령은 최근 제이 클레이턴 전 SEC 위원장을 새로운 AI 감독 조직인 '슈퍼 인텔리전스 포스(Super Intelligence Force)'의 책임자로 임명했지만, 해당 직책에는 암호화폐 관련 업무가 명시되지 않았다.

암호화폐 업계에서는 11월 중간선거 이후 남은 의회 회기 동안 클래리티법 등 주요 입법이 다시 추진될 가능성에 주목하고 있다.

그러나 법안 협상이 장기간 지연된 데다 트럼프 대통령 자신의 암호화폐 사업과 고위 공직자의 이해충돌 문제를 둘러싼 민주당의 우려도 해소되지 않아 향후 입법 일정은 불확실한 상황이다.

시장에서는 미국의 암호화폐 규제 체계가 정비되기까지 상당한 시간이 걸릴 수 있는 만큼 금융회사들의 자체적인 규정 준수 시스템과 디지털자산 인프라 구축이 계속될 것으로 보고 있다.

한편 단기적으로 비트코인 시장에서는 8만달러 지지선 방어 이후 반등세가 이어질 수 있을지가 관심이다. 특히 8만4000달러를 회복할 경우 최근 급락 이후 나타난 매수세가 얼마나 지속될 수 있을지를 가늠하는 중요한 시험대가 될 전망이다.

koinwon@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

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'청년버스킹 축제' 17일 오후 1시 한강공원서 개최 [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 선선한 가을바람이 부는 한강에서 청년 음악가들의 다채로운 공연과 시민 참여형 프로그램이 펼쳐진다. 감엔터테인먼트가 주최하고 서울특별시가 후원하는 '2026 한강 청년 버스킹 축제 : DAY OFF SEOUL'이 오는 17일 여의도한강공원 녹음수광장에서 열린다. 행사는 오후 1시부터 5시까지 진행되며 모든 공연과 체험 프로그램은 무료로 운영된다. [사진=감엔터테인먼트] 올해 축제는 '한강 위에서 하루를 통째로 쉬어가는 청년 문화 축제'를 주제로 마련된다. 음악과 피크닉, 한강, 가을을 결합해 누구나 부담 없이 즐길 수 있는 열린 문화 공간을 조성하고 시민 참여와 청년 예술가 발굴을 함께 꾀한다. 청년 예술가에게는 시민과 만나는 무대를, 시민에게는 일상에서 잠시 벗어나 문화와 휴식을 함께 즐길 수 있는 공간을 제공한다는 취지다. 축제의 중심은 청년 음악가들의 버스킹 무대다. 싱어송라이터 오디션 '히든스테이지' 출신의 김은찬밴드,신직선,윤태경,윤준,채수빈,심각한 개구리, 채비(Che!vee), 혼즈(Hon'z) 등 10팀이 참여해 각기 다른 장르와 개성을 담은 음악을 선보인다. [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = '히든스테이지' 대상 심각한 개구리(위 왼쪽부터 시계방향으로), 최우수상 윤태경, 우수상 김은찬밴드. [사진=감엔터테인먼트] 2026.10.08 taeyi427@newspim.com 특히 지난 7일 열린 '히든스테이지' 결선에서 대상을 받은 심각한 개구리를 비롯해 최우수상 윤태경, 우수상 김은찬밴드 등 수상자들도 이번 축제를 통해 다시 관객들과 만난다. 경연 무대에서 실력을 겨룬 청년 음악가들이 이번에는 한강 야외 무대로 자리를 옮겨 시민들과 가까이에서 호흡할 예정이다. 청년 아티스트들의 공연에 더해 특별 초청 무대도 마련된다. 뉴올리언스 사운드를 기반으로 활동하는 컨템포러리 재즈밴드 '김루꾸밴드'와 국악·비보이·아크로바틱 등을 결합한 퍼포먼스팀 '라스트릿크루', 비트박서 잭브라이언(Jackbryan)이 무대에 올라 축제의 볼거리를 더한다. 싱어송라이터들의 음악부터 재즈와 퍼포먼스, 비트박스까지 서로 다른 장르의 무대를 한자리에서 만나볼 수 있다. [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 사진 위쪽부터 라스트릿크루, 김루꾸밴드, 비트박서 잭브라이언(Jackbryan). [사진=감엔터테인먼트] 2026.10.08 taeyi427@newspim.com 시민도 직접 무대의 주인공이 될 수 있다. '시민과 함께하는 버스킹' 참가 희망자는 축제 공식 홈페이지를 통해 사전 신청할 수 있으며 개인 또는 팀 단위로 지원 가능하다. 신청자의 자기소개와 활동 경력, 희망 공연곡과 장르, 공연 영상 등을 종합적으로 검토해 참가자를 선정한다. 선정된 참가자는 '시민과 함께하는 버스킹' 무대에 참여하게 된다. 청년 뮤지션의 공연과 함께 시민에게도 직접 무대에 참여할 기회를 제공한다. 무대 밖에서는 공연과 함께 즐길 수 있는 체험 프로그램이 이어진다. '서울의 향을 찾아서'에서는 서울을 대표하는 핫플레이스 이미지를 향으로 구현해 시향한 뒤 원하는 향료를 더해 자신만의 맞춤 향수를 만들 수 있다. 여러 향을 직접 맡아보고 취향에 맞게 조합해 결과물을 만드는 방식이다. '한강 포토 스테이션'에서는 축제 현장의 즐거운 순간을 간직할 수 있도록 즉석 사진 인화 부스 '한강로 사진관'을 운영한다. 현장에서 촬영한 사진을 인화해 축제의 순간을 기록할 수 있도록 마련했다. [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 한강 포토 스테이션 [사진=감엔터테인먼트] 2026.10.08 taeyi427@newspim.com 음악과 한강의 풍경, 청춘에게 전하고 싶은 문장을 엽서에 적어 남기는 참여형 아카이브 프로그램 '한강 사운드 엽서'도 준비된다. 공연 관람에 더해 향수 제작과 사진, 엽서 등 다양한 방식으로 축제를 즐길 수 있도록 구성했다. 주최 측은 "청년 음악가들이 시민과 가까이에서 소통하고, 시민들도 공연과 체험에 직접 참여할 수 있는 축제를 준비하고 있다"며 "가을 한강에서 음악과 휴식을 함께 즐기는 특별한 하루가 되길 바란다"고 말했다. taeyi427@newspim.com 2026-10-13 06:33
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GPU 없는 내 PC서 초대형 AI 돌린다 [뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 애플과 메타플랫폼스가 인공지능(AI)에서 손을 잡았다. 보통 데이터센터 기반 클라우드에서 돌아가는 AI 모델을 개인 컴퓨터에서 직접 돌리는 방식이다. 애플과 메타는 15일(현지시간) 메타의 새 오픈웨이트 모델 '뮤즈 스파크 오픈'을 애플 고성능 데스크톱에서 구동하는 협업을 공개했다. 파라미터가 8160억 개에 이르는 대형 모델이다. 파라미터는 AI가 학습한 내용을 저장하는 단위로, 많을수록 모델이 크고 성능도 높은 편이다. 맥스튜디오 2~4대를 연결하면 코딩이나 영상 분석 같은 작업을 맡길 수 있다. 마크 저커버그 메타 최고경영자(CEO)는 엑스(X)에 맥에서 돌아가는 메타 에이전트 화면을 올리고 "뮤즈 스파크 오픈이 존 터너스(애플 CEO)와 애플의 작업 덕분에 새 맥스튜디오에서 훌륭하게 돌아간다"고 적었다. 터너스 CEO는 "이 정도 수준과 규모의 모델을 책상에서 바로 이렇게 효율적으로 돌릴 수 있다니 놀랍다"고 답했다. 핵심은 모델이 클라우드가 아니라 내 컴퓨터 안에서 돌아간다는 점이다. 지금까지 AI를 쓰려면 대형 데이터센터에 깔린 엔비디아 그래픽처리장치(GPU)를 빌려 써야 했다. 맥스튜디오에서 대형 모델을 돌릴 수 있다는 것은 애플 칩이 그 대안이 될 수 있다는 신호다. CNBC는 이번 협업이 "AI 칩 시장에서 애플의 힘이 커지고 있음을 시사할 수 있다"고 분석했다. 애플은 이번에 자사 칩의 성능 측정 결과를 새로 공개하고, 하나의 AI 모델을 여러 대의 컴퓨터에 나눠 돌리는 기술 문서도 내놨다. 자체 소프트웨어 도구인 MLX를 통해서다. 개발자는 허깅페이스 같은 사이트에서 복잡한 설정 없이 애플용 모델을 내려받을 수 있다. 뮤즈 스파크 오픈은 애플 기기에서 더 빠르게 작동하도록 조정됐다. 오픈웨이트 모델은 AI가 학습한 결과물이 공개돼 누구나 내려받아 자기 기기에서 돌릴 수 있는 모델이다. 메타는 뮤즈 스파크 오픈이 상업적 이용을 일부 허용하는 조건으로 공개된 모델 가운데 가장 뛰어나다고 강조했다. CNBC는 이번 조치가 "메타의 재편된 AI 노력에 대한 중요한 신뢰의 표시이며 오픈AI와 앤스로픽에 도전이 될 수 있다"고 평가했다. 마크 저커버그 메타플랫폼스 최고경영자(CEO)가 15일(현지시간) 애플 맥(Mac) 스튜디오에서 돌아가는 메타 에이전트 화면을 소셜미디어 X에 올렸다.[저커버그 CEO X 게시물 캡처] 2026.10.16 mj72284@newspim.com mj72284@newspim.com 2026-10-16 04:09

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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