전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

2026.10.16 (금) ENG 中文
해외주식레이더
AI 마이뉴스
KYD 디데이
글로벌·중국 미국·북미

속보

더보기

뉴욕증시 프리뷰, 주가 선물 혼조... AI 투자 불안에 기술주 약세, 테슬라는 강세

기사입력 :

최종수정 :

뉴스핌을 선호 출처로 추가

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 미국 뉴욕 증시 주요 지수 선물이 16일 혼조세를 보였다
  • AI 기업의 투자·부채 부담 우려로 기술주와 반도체주가 하락했다
  • 테슬라는 차세대 로드스터 공개로 3% 넘게 상승했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

코어위브 4%대 하락…AI 데이터센터 부채 부담에 투자심리 위축
"AI 기업 상장하면 불안 완화"…비상장 시장 정보 부족 지적
국제유가 상승에 물가 부담 지속…연준 금리 동결 확률 85%

[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 미국 뉴욕 증시의 주가지수 선물이 16일(현지시간) 혼조세를 보이고 있다. 인공지능(AI) 관련 기업들의 막대한 투자와 부채 부담에 대한 우려가 커지면서 기술주가 다시 하락 압력을 받고 있다.

테슬라의 차세대 전기차 공개가 일부 종목의 상승을 이끌고 있지만, 국제유가가 오름세를 보이면서 인플레이션에 대한 경계심도 이어지고 있다.

미국 동부시간 오전 8시 15분(한국 시간 오후 9시 15분) 기준 다우존스30산업평균지수 선물은 3.00포인트(0.01%) 상승했다. 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수 선물도 10.25포인트(0.13%) 올랐다. 반면 기술주 중심의 나스닥100지수 선물은 37.50포인트(0.12%) 하락했다.

미국 뉴욕증권거래소에서 근무 중인 트레이더 [사진=블룸버그통신]

이번 주 뉴욕 증시는 AI 관련주의 급락과 미국 대형 은행들의 엇갈린 실적, 예상보다 높은 인플레이션 지표가 맞물리면서 전반적으로 부진한 흐름을 보이고 있다.

S&P500지수는 이번 주 들어 0.9% 하락했고, 나스닥지수는 2.4% 떨어졌다. 반면 다우지수는 주간 상승을 기록할 가능성을 유지하고 있다.

특히 반도체주에 매도세가 집중됐다. 반에크 반도체 상장지수펀드(ETF)인 SMH는 개장 전 거래에서 1% 가까이 하락했다. SMH는 이번 주 들어 7.4% 떨어진 상태다.

◆ 코어위브 4%대 하락…AI 데이터센터 부채 부담에 투자심리 위축

AI 관련주들은 이번 주 급락세를 이어가고 있다.

엔비디아의 투자를 받은 AI 클라우드 인프라업체 ▲코어위브(CRWV)는 개장 전 거래에서 4.7% 하락했다.

전날 코어위브 주가는 막대한 부채 부담에 대한 우려로 급락했다가 상승 마감하는 등 큰 변동성을 보였다. 그러나 데이터센터 투자 확대에 따른 자금 조달 부담이 지속되면서 다시 매도 압력을 받고 있다.

다른 네오클라우드 기업인 ▲네비우스그룹(NBIS)과 ▲아이렌(IREN)도 각각 2~3% 하락했다.

반도체 관련주도 약세를 보였다. ▲마이크론테크놀로지(MU)는 2% 가까이 하락했고, ▲브로드컴(AVGO)은 0.6% 떨어졌다. ▲AMD(AMD)와 ▲샌디스크(SNDK)도 1~2% 하락하면서 반도체 업종 전반에 부담을 줬다.

최근 AI 관련주가 급락하는 배경에는 대규모 데이터센터 투자에 비해 실제 수익 창출이 충분히 빠르게 늘어날 수 있을지에 대한 의문이 자리 잡고 있다.

AI 공급망 전반에 투자 자금이 몰리면서 관련 기업들의 주가는 올해 큰 폭으로 상승했다. 이러한 흐름은 S&P500지수와 나스닥지수가 지난주까지 사상 최고치를 경신하는 데 기여했다.

그러나 최근에는 데이터센터 운영업체들이 부채를 상환할 수 있을 만큼 빠르게 수익성을 확보하지 못할 수 있다는 우려가 커지고 있다. 특히 향후 차입 비용이 높아질 가능성이 이러한 불안을 자극하고 있다.

말버러의 제임스 애시 채권 포트폴리오 매니저는 "극도로 낙관적인 투자 전망과 매우 긍정적인 실제 성과가 맞물렸는데도 주가가 하락한다면, 이는 너무 많은 투자자가 한꺼번에 몰려 있다는 기술적 신호"라고 말했다.

AI 관련주의 매도세는 전날 헬스케어 등 방어적 업종으로의 자금 이동을 촉발했다. 이에 힘입어 뉴욕 증시의 주요 지수는 소폭 상승 마감했다.

"AI 기업 상장하면 불안 완화"…비상장 시장 정보 부족 지적

시장에서는 AI 산업의 성장 전망 자체보다 기업들의 실제 수익성과 투자 규모를 확인하기 어렵다는 점이 문제라는 지적도 나온다.

노터블캐피털의 제프 리처즈 매니징 파트너는 전날 CNBC의 '클로징 벨'에 출연해 "지난 6~12개월 동안 AI와 기술 업종 전반에서 겪었던 가장 큰 어려움 중 하나는 너무나 많은 일이 비상장 시장에서 일어나고 있다는 점"이라고 말했다.

그는 앤스로픽과 오픈AI 등 주요 AI 기업들이 증시에 상장하면 투자자들의 우려를 완화하는 데 도움이 될 수 있다고 전망했다.

리처즈는 "2027년 동안 애널리스트들의 분석과 핵심 경영지표에 대한 상세한 정보가 시장에 공개되면 이러한 우려의 상당 부분이 완화될 것으로 생각한다"고 설명했다.

시장에서는 AI 관련 기업들이 실제로 얼마나 많은 매출과 이익을 창출하고 있는지, 막대한 데이터센터 투자가 장기적으로 지속 가능한지를 확인하려는 움직임이 강해지고 있다.

테슬라 3%대 상승…스페이스X와 개발한 차세대 로드스터 공개

반면 전기차업체 ▲테슬라(TSLA)는 차세대 로드스터 공개 소식에 개장 전 거래에서 3% 넘게 상승했다.

테슬라는 스페이스X와 협력해 개발한 로켓 방식의 추진 장치를 탑재한 새로운 로드스터를 공개했다.

회사는 차세대 로드스터가 정지 상태에서 시속 60마일(약 96.6㎞)까지 가속하는 데 1초도 걸리지 않는다고 밝혔다.

다만 해당 차량은 2028년이 돼야 본격적인 생산에 들어갈 예정이다.

▲스페이스X(SPCX) 주가도 개장 전 거래에서 1%가량 상승했다.

시장에서는 테슬라의 차세대 차량 공개가 최근 기술주 전반의 약세 속에서도 개별 종목의 상승을 이끄는 요인으로 작용하고 있다고 평가한다.

국제유가 상승에 물가 부담 지속…연준 금리 동결 확률 85%

투자자들은 국제유가와 미국의 인플레이션 지표, 연방준비제도(Fed·연준)의 통화정책 전망을 주시하고 있다.

이날 국제유가는 장 초반 하락세에서 벗어나 상승세로 돌아섰다. 중동 지역의 지정학적 긴장과 원유 공급 차질 우려가 이어지면서 에너지 시장의 불안이 지속되는 모습이다.

국제유가 상승은 기업의 생산·운송 비용과 소비자의 에너지 부담을 높여 인플레이션 압력을 자극할 수 있다. 특히 물가 상승이 장기화할 경우 연준의 추가 금리 인상 가능성이 커지면서 기술주를 비롯한 위험자산에 부담으로 작용할 수 있다.

이번 주 발표된 미국의 9월 생산자물가지수(PPI)는 전년 동기 대비 6.3% 상승해 2022년 이후 가장 큰 상승폭을 기록했다.

앞서 발표된 9월 소비자물가지수(CPI)도 전년 동기 대비 3.7% 상승해 시장 예상치를 웃돌았다.

미국과 이란 간 전쟁 이후 에너지 가격이 높은 수준을 유지하면서 인플레이션 압력이 더욱 커진 영향이다.

그러나 시장에서는 연준이 이달 기준금리를 동결할 것이라는 전망이 우세하다.

케빈 워시 연준 의장은 태국 방콕에서 열린 국제통화기금(IMF) 행사에서 미국 경제가 여전히 회복력을 유지하고 있으며 AI가 주도하는 투자 호황의 혜택을 받고 있다고 평가했다.

다만 그는 AI 관련 투자 지출의 급증이 인플레이션을 높이고 있다고 지적했다.

워시 의장은 연말 이전 추가 금리 인상 여부에 대해서는 구체적인 신호를 내놓지 않았다.

시장에서는 이를 연준이 이달 말 통화정책을 동결할 가능성을 뒷받침하는 발언으로 받아들이고 있다.

시카고상품거래소(CME)그룹의 페드워치에 따르면 트레이더들은 오는 27~28일 열리는 연방공개시장위원회(FOMC) 회의에서 기준금리가 동결될 확률을 약 85%로 반영하고 있다.

트래블러스 호실적에도 4% 하락…배로니스는 인수 소식에 상승

개별 종목 가운데 미국 보험 대기업 ▲트래블러스(TRV)는 시장 예상을 웃도는 3분기 실적을 발표했음에도 개장 전 거래에서 4% 넘게 하락했다.

트래블러스의 3분기 핵심 주당순이익은 9.18달러, 매출액은 124억8000만달러를 기록했다.

금융정보업체 LSEG가 집계한 시장 예상치는 주당순이익 7.42달러, 매출액 113억8000만달러였다.

데이터 보안업체 ▲배로니스시스템스(VRNS)는 인수합병 소식에 2.6% 상승했다.

사모펀드 토마브라보가 소유한 프루프포인트(Proofpoint)가 배로니스시스템스를 63억달러 규모의 전액 현금 거래로 인수하기로 합의한 데 따른 것이다.

시장에서는 이번 주 AI 관련주의 급락이 단기적인 차익실현에 그칠지, 아니면 대규모 AI 투자에 대한 시장의 평가가 근본적으로 달라지는 계기가 될지 주목하고 있다.

특히 데이터센터 기업들의 부채 부담과 실제 수익 창출 능력, 국제유가 상승에 따른 인플레이션 압력, 연준의 금리 정책이 향후 기술주 흐름을 좌우할 핵심 변수로 꼽힌다.

koinwon@newspim.com

[관련키워드]

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
'청년버스킹 축제' 17일 오후 1시 한강공원서 개최 [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 선선한 가을바람이 부는 한강에서 청년 음악가들의 다채로운 공연과 시민 참여형 프로그램이 펼쳐진다. 감엔터테인먼트가 주최하고 서울특별시가 후원하는 '2026 한강 청년 버스킹 축제 : DAY OFF SEOUL'이 오는 17일 여의도한강공원 녹음수광장에서 열린다. 행사는 오후 1시부터 5시까지 진행되며 모든 공연과 체험 프로그램은 무료로 운영된다. [사진=감엔터테인먼트] 올해 축제는 '한강 위에서 하루를 통째로 쉬어가는 청년 문화 축제'를 주제로 마련된다. 음악과 피크닉, 한강, 가을을 결합해 누구나 부담 없이 즐길 수 있는 열린 문화 공간을 조성하고 시민 참여와 청년 예술가 발굴을 함께 꾀한다. 청년 예술가에게는 시민과 만나는 무대를, 시민에게는 일상에서 잠시 벗어나 문화와 휴식을 함께 즐길 수 있는 공간을 제공한다는 취지다. 축제의 중심은 청년 음악가들의 버스킹 무대다. 싱어송라이터 오디션 '히든스테이지' 출신의 김은찬밴드,신직선,윤태경,윤준,채수빈,심각한 개구리, 채비(Che!vee), 혼즈(Hon'z) 등 10팀이 참여해 각기 다른 장르와 개성을 담은 음악을 선보인다. [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = '히든스테이지' 대상 심각한 개구리(위 왼쪽부터 시계방향으로), 최우수상 윤태경, 우수상 김은찬밴드. [사진=감엔터테인먼트] 2026.10.08 taeyi427@newspim.com 특히 지난 7일 열린 '히든스테이지' 결선에서 대상을 받은 심각한 개구리를 비롯해 최우수상 윤태경, 우수상 김은찬밴드 등 수상자들도 이번 축제를 통해 다시 관객들과 만난다. 경연 무대에서 실력을 겨룬 청년 음악가들이 이번에는 한강 야외 무대로 자리를 옮겨 시민들과 가까이에서 호흡할 예정이다. 청년 아티스트들의 공연에 더해 특별 초청 무대도 마련된다. 뉴올리언스 사운드를 기반으로 활동하는 컨템포러리 재즈밴드 '김루꾸밴드'와 국악·비보이·아크로바틱 등을 결합한 퍼포먼스팀 '라스트릿크루', 비트박서 잭브라이언(Jackbryan)이 무대에 올라 축제의 볼거리를 더한다. 싱어송라이터들의 음악부터 재즈와 퍼포먼스, 비트박스까지 서로 다른 장르의 무대를 한자리에서 만나볼 수 있다. [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 사진 위쪽부터 라스트릿크루, 김루꾸밴드, 비트박서 잭브라이언(Jackbryan). [사진=감엔터테인먼트] 2026.10.08 taeyi427@newspim.com 시민도 직접 무대의 주인공이 될 수 있다. '시민과 함께하는 버스킹' 참가 희망자는 축제 공식 홈페이지를 통해 사전 신청할 수 있으며 개인 또는 팀 단위로 지원 가능하다. 신청자의 자기소개와 활동 경력, 희망 공연곡과 장르, 공연 영상 등을 종합적으로 검토해 참가자를 선정한다. 선정된 참가자는 '시민과 함께하는 버스킹' 무대에 참여하게 된다. 청년 뮤지션의 공연과 함께 시민에게도 직접 무대에 참여할 기회를 제공한다. 무대 밖에서는 공연과 함께 즐길 수 있는 체험 프로그램이 이어진다. '서울의 향을 찾아서'에서는 서울을 대표하는 핫플레이스 이미지를 향으로 구현해 시향한 뒤 원하는 향료를 더해 자신만의 맞춤 향수를 만들 수 있다. 여러 향을 직접 맡아보고 취향에 맞게 조합해 결과물을 만드는 방식이다. '한강 포토 스테이션'에서는 축제 현장의 즐거운 순간을 간직할 수 있도록 즉석 사진 인화 부스 '한강로 사진관'을 운영한다. 현장에서 촬영한 사진을 인화해 축제의 순간을 기록할 수 있도록 마련했다. [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 한강 포토 스테이션 [사진=감엔터테인먼트] 2026.10.08 taeyi427@newspim.com 음악과 한강의 풍경, 청춘에게 전하고 싶은 문장을 엽서에 적어 남기는 참여형 아카이브 프로그램 '한강 사운드 엽서'도 준비된다. 공연 관람에 더해 향수 제작과 사진, 엽서 등 다양한 방식으로 축제를 즐길 수 있도록 구성했다. 주최 측은 "청년 음악가들이 시민과 가까이에서 소통하고, 시민들도 공연과 체험에 직접 참여할 수 있는 축제를 준비하고 있다"며 "가을 한강에서 음악과 휴식을 함께 즐기는 특별한 하루가 되길 바란다"고 말했다. taeyi427@newspim.com 2026-10-13 06:33
사진
GPU 없는 내 PC서 초대형 AI 돌린다 [뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 애플과 메타플랫폼스가 인공지능(AI)에서 손을 잡았다. 보통 데이터센터 기반 클라우드에서 돌아가는 AI 모델을 개인 컴퓨터에서 직접 돌리는 방식이다. 애플과 메타는 15일(현지시간) 메타의 새 오픈웨이트 모델 '뮤즈 스파크 오픈'을 애플 고성능 데스크톱에서 구동하는 협업을 공개했다. 파라미터가 8160억 개에 이르는 대형 모델이다. 파라미터는 AI가 학습한 내용을 저장하는 단위로, 많을수록 모델이 크고 성능도 높은 편이다. 맥스튜디오 2~4대를 연결하면 코딩이나 영상 분석 같은 작업을 맡길 수 있다. 마크 저커버그 메타 최고경영자(CEO)는 엑스(X)에 맥에서 돌아가는 메타 에이전트 화면을 올리고 "뮤즈 스파크 오픈이 존 터너스(애플 CEO)와 애플의 작업 덕분에 새 맥스튜디오에서 훌륭하게 돌아간다"고 적었다. 터너스 CEO는 "이 정도 수준과 규모의 모델을 책상에서 바로 이렇게 효율적으로 돌릴 수 있다니 놀랍다"고 답했다. 핵심은 모델이 클라우드가 아니라 내 컴퓨터 안에서 돌아간다는 점이다. 지금까지 AI를 쓰려면 대형 데이터센터에 깔린 엔비디아 그래픽처리장치(GPU)를 빌려 써야 했다. 맥스튜디오에서 대형 모델을 돌릴 수 있다는 것은 애플 칩이 그 대안이 될 수 있다는 신호다. CNBC는 이번 협업이 "AI 칩 시장에서 애플의 힘이 커지고 있음을 시사할 수 있다"고 분석했다. 애플은 이번에 자사 칩의 성능 측정 결과를 새로 공개하고, 하나의 AI 모델을 여러 대의 컴퓨터에 나눠 돌리는 기술 문서도 내놨다. 자체 소프트웨어 도구인 MLX를 통해서다. 개발자는 허깅페이스 같은 사이트에서 복잡한 설정 없이 애플용 모델을 내려받을 수 있다. 뮤즈 스파크 오픈은 애플 기기에서 더 빠르게 작동하도록 조정됐다. 오픈웨이트 모델은 AI가 학습한 결과물이 공개돼 누구나 내려받아 자기 기기에서 돌릴 수 있는 모델이다. 메타는 뮤즈 스파크 오픈이 상업적 이용을 일부 허용하는 조건으로 공개된 모델 가운데 가장 뛰어나다고 강조했다. CNBC는 이번 조치가 "메타의 재편된 AI 노력에 대한 중요한 신뢰의 표시이며 오픈AI와 앤스로픽에 도전이 될 수 있다"고 평가했다. 마크 저커버그 메타플랫폼스 최고경영자(CEO)가 15일(현지시간) 애플 맥(Mac) 스튜디오에서 돌아가는 메타 에이전트 화면을 소셜미디어 X에 올렸다.[저커버그 CEO X 게시물 캡처] 2026.10.16 mj72284@newspim.com mj72284@newspim.com 2026-10-16 04:09

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동