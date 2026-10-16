이재용, 중동 파견 임직원 730명에 격려 선물

AI 핵심 요약beta
- 이재용 삼성전자 회장은 16일 중동 임직원과 가족에게 격려 선물을 전달했다
- 삼성은 중동 9개국 임직원 730명과 가족에게 상품권을 지급했다
- 이 회장은 어려운 환경 속 헌신에 감사를 전하고 안전과 건강을 약속했다
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지난 3월 이어 두 번째 격려…"안전과 건강 최우선"
[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 이재용 삼성전자 회장이 전쟁 등으로 불안이 커진 중동 지역에서 근무하는 삼성 관계사 임직원과 가족들에게 격려 선물을 전달했다. 지난 3월에 이어 올해 두 번째다.
16일 삼성에 따르면 이 회장은 사우디아라비아와 아랍에미리트(UAE), 이란, 이라크, 이스라엘, 카타르, 요르단, 쿠웨이트, 바레인 등 중동 9개국에 파견된 임직원 730명과 가족들에게 격려 선물을 보냈다.
중동 파견 임직원에게는 현지에서 사용할 수 있는 300만~500만원 상당의 상품권을 지급했다. 국내에 거주하는 가족들에게는 전통시장과 지역 소상공인 매장에서 사용할 수 있는 온누리상품권 200만~300만원을 전달했다.
이 회장은 감사 편지도 함께 보냈다. 그는 "어려운 여건 속에서도 묵묵히 맡은 바 소임을 다해주시는 여러분의 열정과 헌신은 우리 모두에게 큰 귀감이 되고 있다"며 "각자 자리에서 보여주시는 책임감과 노력에 깊이 감사한다"고 밝혔다. 이어 "회사는 언제나 여러분의 안전과 건강을 최우선으로 생각한다"고 전했다.
삼성은 지난 3월에도 이 회장의 제안으로 UAE와 카타르, 사우디아라비아 등 중동 3개국에서 근무하는 임직원 500여명과 가족들에게 격려 선물과 편지를 전달한 바 있다. 삼성 임직원들은 중동에서 AI 데이터센터와 원자력발전소 등 에너지 플랜트 건설, 모바일·가전 사업 협력 등을 추진하고 있다.
mkyo@newspim.com