KAI, 말레이시아서 초등학교 시설 개선 봉사활동…양국 협력 강화

AI 핵심 요약beta
- KAI가 12일부터 16일까지 말레이시아 쿠안탄 초등학교에서 봉사활동을 진행했다.
- 임직원 26명은 시설 보수와 벽화 작업으로 학교 환경을 개선했다.
- KAI는 방산 협력국과의 신뢰·우호 관계 강화를 이어갈 계획이다.
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[서울=뉴스핌] 김지헌 기자= 한국항공우주산업(KAI)이 말레이시아에서 사회공헌 활동을 펼치며 현지 지역사회와의 교류 및 양국 간 우호 관계 강화에 나섰다.
KAI는 지난 12일부터 16일까지 말레이시아 쿠안탄 지역의 초등학교에서 시설 보수 및 봉사활동을 진행했다고 16일 밝혔다.
이번 활동은 말레이시아 왕립 공군과 함께 진행됐다. 말레이시아는 KAI의 국산 경공격기 FA-50 18대를 도입한 국가로, 양국은 항공·방산 분야에서 협력 관계를 이어오고 있다.
봉사활동에 참여한 KAI 임직원 26명은 학교 벽화 그리기와 통로·계단·펜스 도색, 선풍기 및 전등 설치, 도서관 시설 개선 등을 통해 노후 시설을 정비했다. 현지 주민들과 직접 소통하며 상호 이해를 높이는 시간도 가졌다.
이번 봉사활동은 KAI의 사회공헌 프로그램인 '디펜스 KAI(Defense KAI)'의 일환이다. KAI는 국방·안보 분야의 잠재 수출국과 방산 협력국을 대상으로 취약시설 및 기관을 지원하며 신뢰 관계를 구축하고 있다.
앞서 필리핀에서는 참전용사와 유가족을 위한 모금 캠페인을, 인도네시아에서는 학교 재건 봉사활동을 진행하는 등 해외 사회공헌 활동을 이어왔다.
봉사단장으로 참여한 정원효 KAI 경영지원실장은 "이번 봉사활동을 함께 지원해 준 말레이시아 공군에 깊은 감사를 드린다"며 "현지 지역사회에 실질적인 도움을 전하고 고객 국가와의 신뢰와 우호 관계를 더욱 공고히 할 수 있는 활동을 지속하겠다"고 말했다.
KAI는 앞으로도 임직원의 자발적인 참여를 바탕으로 국내외 방산 협력국과의 교류를 확대하고 '디펜스 KAI' 사회공헌 활동을 이어갈 계획이다.
heoneykim@newspim.com