KAI, 국내 최초 FA-50·무인기 편대비행 성공...유무인복합체계 고도화

AI 핵심 요약beta
- KAI가 8일 FA-50과 AAP 편대비행에 성공했다.
- 국내 최초 유인기와 무인기 실비행을 20분간 수행했다.
- AI 기반 유무인복합체계와 무인전투기 개발을 앞당기겠다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
AI 파일럿 기반 자율비행 고도화…무인전투기 개발 확대
[서울=뉴스핌] 김지헌 기자= 한국항공우주산업(KAI)이 국내 최초로 유인 항공기와 무인기의 편대비행에 성공했다. 이번 비행을 통해 확보한 데이터를 바탕으로 인공지능(AI) 기반 유무인복합체계 기술을 고도화하고 무인전투기 개발에 속도를 낼 계획이다.
KAI는 지난 8일 전남 고흥 상공에서 경공격기 FA-50과 자체 개발한 다목적 무인기 AAP(Adaptable Aerial Platform)의 편대비행에 성공했다고 12일 밝혔다.
이번 비행은 고흥 남쪽 해상 약 7000피트(2.1km) 상공에서 진행됐다. FA-50과 AAP는 시속 360km의 속도로 약 20분간 30~100피트(9~30m) 간격을 유지하며 안정적으로 비행했다.
편대비행에 투입된 AAP는 KAI가 2024년부터 자체 투자를 통해 개발 중인 150kg급 고속 무인기다. 제트엔진을 탑재했으며 전장 3.1m, 전폭 2.2m 규모로 최대 시속 790km까지 비행할 수 있다.
AAP는 지난해 10월 초도비행에 성공한 이후 지속적으로 비행시험을 진행하고 있다. 현재는 자체 개발한 AI 파일럿 '카이롯(KAiLOT)'을 적용해 자율비행 기술을 고도화하고 있다.
KAI는 AAP를 차세대 공중전투체계인 유무인복합체계(MUM-T)의 핵심 전력으로 개발하고 있다. 유무인복합체계는 유인 전투기와 무인기가 협력해 정찰, 전자전, 기만, 타격 등 다양한 임무를 수행하는 방식이다.
KAI는 이번 편대비행에서 확보한 데이터를 활용해 AI 파일럿 기반 다중 편대비행 기술을 발전시킬 계획이다. 향후 FA-50에서 AAP의 임무를 직접 통제하며 함께 비행하는 실증도 추진한다.
이를 통해 유무인복합체계의 운용 기술을 확보하고 향후 무인전투기(MUCCA) 개발에 필요한 기술 기반을 마련한다는 방침이다.
김종출 KAI 사장은 "이번 편대비행은 국내 최초로 유인기와 무인기의 실제 비행을 통해 유무인복합체계 운용 가능성을 확인했다는 데 의미가 있다"며 "국내 방산업체의 선제적인 투자를 통해 축적한 기술로 미래 항공전력 발전에 기여할 수 있도록 관련 기술 개발을 지속해 나가겠다"고 말했다.
heoneykim@newspim.com