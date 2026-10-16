유한킴벌리·백두대간수목원, 멸종위기 구상나무 500본 첫 식재

AI 핵심 요약beta
- 유한킴벌리와 국립백두대간수목원은 16일 구상나무 보전원 첫 식재를 했다
- 양 기관은 2021년부터 종자 수집과 양묘로 현지외보전을 추진했다
- 관계자 30여 명은 한라산 구상나무 묘목 500본을 심고 관리를 이어가기로 했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
2030년까지 협력...생물다양성 보전 강화
[서울=뉴스핌] 이석훈 기자 = 유한킴벌리는 국립백두대간수목원과 함께 경북 봉화 국립백두대간수목원에서 '구상나무 현지외보전원 숲 조성 및 식재 행사'를 개최했다고 16일 밝혔다.
이번 행사는 양 기관이 지난 2021년부터 추진해 온 멸종위기 구상나무 보전 사업의 첫 식재 활동이다. 구상나무 종자 수집과 보존, 양묘 과정을 거쳐 자생지 밖 안전한 공간에 보전원을 구축하는 결실을 맺었다.
우리나라 고유 수종인 구상나무는 기후변화로 자생지가 줄어들면서 국제자연보전연맹(IUCN)이 지정한 멸종위기종이다. 제주특별자치도 세계유산본부 연구 결과에 따르면 한라산 구상나무 숲 면적은 1918년 1168.4㏊(헥타르)에서 2021년 606㏊로 100여 년 사이 48.1% 감소했다.
이에 양 기관은 자생지 밖 적합한 환경을 조성해 구상나무를 보전하고 개체 수를 회복하는 현지외보전 활동에 나섰다. 행사 당일 유한킴벌리 임직원과 국립백두대간수목원 관계자 등 30여 명은 한라산 구상나무 10년생 묘목 500본을 식재했다.
양 기관은 지난 2021년 멸종위기 고산침엽수 보호 및 보전을 위해 오는 2030년까지 협력하는 업무협약을 체결한 바 있다. 협약에 따라 구상나무 보전을 위한 조사, 종자 수집, 현지외 보전원 조성 등을 이어왔으며, 향후에도 식재지의 생육 상태를 모니터링하며 체계적인 관리를 지속할 계획이다.
이규명 국립백두대간수목원장은 "이번 행사는 기후변화로 사라져 가는 구상나무를 안전하게 지켜낼 현지외보전원의 첫걸음이 되는 현장"이라며 "앞으로도 식재지를 체계적으로 관리해 구상나무 개체 수 회복을 위한 기반을 마련해 나가겠다"고 소감을 밝혔다.
전양숙 유한킴벌리 지속가능경영센터장은 "이번 행사를 시작으로 멸종위기 구상나무를 지키고 건강한 국내 산림생태계를 조성하는 데 보탬이 될 수 있도록 국립백두대간수목원과 긴밀한 협력을 이어가겠다"고 전했다.
stpoemseok@newspim.com