BS한양,현장 업무 지원 AI 에이전트 '비온' 운영...설계·시공 활용

AI 핵심 요약beta
- BS한양은 15일 건설현장 지원 AI 에이전트 비온을 운영했다.
- 비온은 사내 기술자료를 학습해 공종별 시공기준을 안내했다.
- BS한양은 이달 중 교육 후 비온을 전 현장에 확대한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박우진 기자 = BS한양은 건설 현장 업무를 지원하는 인공지능(AI) 에이전트 '비온(B-ON)'을 자체 개발해 운영에 들어갔다고 15일 밝혔다.
비온은 마이크로소프트(MS)사의 Copilot을 기반으로 자체 구축한 현장 기술 특화형 AI다.
비온은 건축, 구조, 기계설비, 전기설비, 부대토목 등 시공 현장 기술 기준 적용을 직접 지원한다. 사내에서 축적해온 공종별 시공 매뉴얼, 시공지침, 구조 설계 지침, 표준시공도 등 사내 기술자료를 AI가 학습해 현장실무자가 질문하면 답변을 제공한다.
예를 들어 '타일 시공 및 품질관리 기준 알려줘'라고 질문하면 통상적인 시공 기준에서 나아가 BS한양의 자체 기술 기준을 함께 제시한다.
답변 신뢰성에 대한 우려를 해소하기 위해 답변의 근거가 되는 기술자료 문서명과 해당 페이지도 함께 표기하고 바로가기 링크도 제공한다.
BS한양은 기존에 기계·전기 매뉴얼 플랫폼과 생성형 AI 기반 사내 챗봇을 별도로 운영했으나 기술 자료가 여러 시스템에 분산됐고, 자료가 방대해 사용자가 필요한 정보를 활용하는데 한계가 있었다.
BS한양은 비온을 통해 현장 업무 효율 향상과 신규 직원의 기술 습득 기간 단축과 함께 숙련 인력 노하우를 회사 자산으로 축적하는 효과를 기대하고 있다.
BS한양은 이달 중 현장 실무자 대상 교육을 거쳐 전 현장으로 활용을 확대할 계획이다.
BS한양 관계자는 "'B-ON'은 수자인이 쌓아온 기술 기준과 현장 노하우를 AI로 언제 어디서나 확인해 쓸 수 있도록 한 시스템"이라며 "경영 기조에 맞춰 현장 중심 AI 활용을 지속 확대해 품질과 안전 경쟁력을 한층 높여 나가겠다"고 말했다.
krawjp@newspim.com