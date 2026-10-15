순직 소방관 이름 달고 2500명 달린다…17일 세종서 '119메모리얼데이'

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소방청, 제3회 추모문화제 개최…유가족·시민 등 3만명 참여 목표

[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 순직 소방공무원의 이름과 순직일이 새겨진 배번호표를 가슴에 달고 시민과 소방공무원, 유가족 등 2500명이 함께 달리는 추모행사가 세종에서 열린다. 추모식에서는 인공지능(AI)으로 복원한 순직 소방관의 생전 목소리가 울려 퍼질 예정이다.

소방청은 오는 17일 세종특별자치시 세종중앙공원 도시축제마당 일원에서 '제3회 119메모리얼데이 추모문화제'를 개최한다고 15일 밝혔다.

올해로 3회째를 맞는 119메모리얼데이는 순직 소방공무원의 희생과 헌신을 기리고, 국민이 일상 속에서 감사의 마음을 나눌 수 있도록 마련된 국민 참여형 추모문화행사다.

소방청 정부세종청사 전경. [사진=뉴스핌DB]

소방청은 제1회부터 이어온 '국민과 함께'라는 슬로건 아래 순직 소방공무원 유가족과 동료, 일반 시민 등 약 3만명의 참여를 목표로 추모와 문화예술, 안전체험을 결합한 다양한 프로그램을 운영한다.

행사의 주요 프로그램인 '119메모리얼 런(RUN)'은 오전 10시 30분부터 진행된다.

일반 시민과 소방공무원, 순직 소방공무원 유가족 등 약 2500명이 세종중앙공원 일대 11.9㎞와 5㎞ 코스를 달린다.

참가자들은 순직 소방공무원의 이름과 순직일이 새겨진 배번호표를 가슴에 달고 달리며, 국민의 생명을 지키기 위해 헌신한 소방관들을 추모한다.

참가비 전액은 순직 소방공무원 유가족 단체에 기부된다.

오후 2시부터는 도시축제마당 메인 무대에서 유가족과 소방 관계자, 시민 등이 참석하는 '국민참여 추모식'이 열린다.

추모식은 중앙소방악대의 연주와 추모공연을 시작으로 국민의례, 소방청장 기념사, 추모 헌사 등의 순서로 진행된다.

특히 국민의례에서는 LG유플러스의 AI 음성 복원 기술을 활용해 고(故) 박승원 소방경의 생전 목소리로 '국기에 대한 맹세문'을 낭독한다.

이어 세종 리틀싱어즈 어린이 합창단이 애국가를 선창하며 순직 소방공무원의 헌신을 기린다.

추모식에 앞서 최용철 소방청장은 순직 소방공무원 유가족과 간담회를 갖고 애로사항과 건의사항을 청취할 예정이다.

행사장 곳곳에서는 오전 9시부터 시민들이 직접 참여할 수 있는 추모 전시와 안전체험 프로그램도 운영된다.

'디지털 메모리얼 게이트'에서는 방문객이 QR코드를 통해 사진과 추모 메시지를 등록하면 대형 화면에 실시간으로 송출된다.

높이 3m의 대형 소방 안전장화 조형물도 설치된다. 방문객들이 감사와 추모의 메시지를 남기고 헌화할 수 있는 공간으로, 소방관의 발걸음이 국민의 생명을 지켜왔다는 의미를 담았다.

문화예술을 통한 추모 프로그램도 마련된다.

119메모리얼데이 홍보대사인 키크니 작가의 '눈부신 외출展'에서는 유가족과 동료 소방관, 국민의 사연을 일러스트와 짧은 글로 소개한다.

김석기 작가의 드로잉 갤러리에서는 추모의 의미를 담은 작품과 제작 과정을 선보인다.

이 밖에도 소방관의 얼굴을 함께 완성하는 '드로잉월', 감사의 편지를 남기는 '메시지 월', 소방관의 포옹을 형상화한 '허그 포토존' 등이 운영된다.

소방장비 전시와 심폐소생술(CPR) 체험, 어린이 안전사생대회 등 가족 단위 방문객을 위한 프로그램도 준비됐다.

지역 학생들도 추모행사에 동참한다. 세종장영실고등학교 외식조리학과 제과제빵 동아리 '에끌리앙' 학생들은 직접 만든 빵과 과자를 순직 소방공무원 유가족에게 전달할 예정이다.

행사 마지막에는 오후 6시부터 8시 30분까지 '119메모리얼 콘서트'가 열린다.

1부에서는 클래식과 국악 공연을 통해 순직 소방공무원을 추모하고, 오후 7시부터 시작되는 본공연에서는 가수와 뮤지컬 배우들이 무대에 올라 유가족과 시민들에게 위로와 희망의 메시지를 전한다.

최용철 소방청장은 "119메모리얼데이는 국민의 생명을 지키기 위해 헌신한 소방 영웅들을 기억하고, 그분들이 지켜낸 평범한 일상 속에서 감사의 마음을 나누는 자리"라고 말했다.

이어 "많은 국민이 가족과 함께 행사장을 찾아 영웅들의 헌신을 되새기고 보훈의 가치를 함께 나누는 뜻깊은 시간이 되길 기대한다"고 밝혔다.

abc123@newspim.com