[로펌이슈] 율촌, 국제중재·글로벌 M&A 전문가 2명 영입…기업거래 자문 강화

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김준민, M&A·국제중재 전문가…엘리엇·론스타 투자분쟁 수행

김정은, 미국 대형 로펌 출신…국경 간 M&A·벤처캐피털 자문

[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 법무법인 율촌이 인수합병(M&A)과 국제중재 분야 전문가인 김준민·김정은 외국변호사를 영입하고 글로벌 기업거래 자문 역량 강화에 나섰다.

율촌은 국내외 기업의 M&A와 투자 거래, 국제중재 등 글로벌 기업거래 분야의 전문성을 높이기 위해 두 외국변호사를 영입했다고 15일 밝혔다.

김준민 외국변호사는 27년간 기업 인수합병과 국제중재 분야에서 다양한 국내외 사건을 수행해 온 전문가다.

엘리엇 펀드와 메이슨 캐피털 매니지먼트, 론스타 펀드 등을 대리해 투자자와 국가 간 분쟁(ISDS) 및 국제상사중재 사건을 수행했다. 국내외 기업의 주요 M&A 거래에도 참여하며 기업거래 분야의 전문성을 쌓았다.

(왼쪽부터) 김준민 , 김정은 변호사. [사진=율촌]

김 외국변호사는 AIG인베스트먼트 부사장과 법무법인 세종 국제중재팀 부팀장, KL파트너스 국제중재팀 팀장 등을 역임했다.

해외 법률 전문 매체인 챔버스 아시아퍼시픽(Chambers Asia-Pacific)과 리걸500(Legal 500) 등에서도 M&A 및 국제중재 분야의 전문성을 인정받았다.

김정은 외국변호사는 미국 주요 로펌에서 약 10년간 M&A 및 기업거래 업무를 수행한 글로벌 거래 전문가다.

법무법인 광장과 CJ E&M을 거쳐 미국계 대형 로펌에서 국내외 기업거래 자문을 담당했으며, 최근까지 오멜버니 앤 마이어스(O'Melveny & Myers LLP)의 카운슬(Counsel)로 활동했다.

미국 법률 전문 평가기관 베스트 로이어스(Best Lawyers)가 선정하는 'Best Lawyers: Ones to Watch'에 2023년부터 3년 연속 이름을 올렸다. 인수합병법과 벤처캐피털법 분야에서 전문성을 인정받았다.

두 외국변호사는 앞으로 율촌에서 국내외 기업의 M&A와 투자 거래를 비롯한 글로벌 기업거래 관련 자문을 수행할 예정이다.

특히 김준민 외국변호사는 국제중재와 투자분쟁 분야의 경험을 바탕으로 기업거래 이후 발생할 수 있는 분쟁 위험까지 검토하는 자문을 담당한다.

김정은 외국변호사는 미국 주요 로펌에서 축적한 거래 경험을 활용해 국경 간 M&A와 투자 관련 자문을 수행할 계획이다.

율촌은 이번 영입을 계기로 M&A와 국제중재 분야의 전문성을 강화하고 국내외 기업과 투자자를 대상으로 한 글로벌 기업거래 자문 서비스를 확대한다는 방침이다.

abc123@newspim.com