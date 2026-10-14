"세계U대회 코앞인데, 역할 줘야 움직이나"…세종시체육회 '뒷짐 행정' 논란

대회 1년도 안 남았는데 조직위 요청 탓...시의회 "일 안 주면 가만히 있나" 지적

읍면동 체육회장 장기 연임 제재 수단 부재·야구협회 세금 신고 문제도 도마위

[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 2027 충청권 하계세계대학경기대회(세계U대회)가 1년도 채 남지 않았지만 세종시체육회는 여전히 조직위원회의 역할 배정을 기다리는 듯한 태도를 보이고 있다. 읍면동 체육회장의 장기 연임을 통제할 제도적 장치조차 갖추지 못한 사실까지 드러나면서 지역 체육행정의 책임과 관리·감독 기능이 도마 위에 올랐다.

세종시의회 경제문화위원회는 14일 열린 문화체육관광국 등 행정사무감사에서 시체육회를 상대로 세계U대회 준비 상황과 산하 체육단체 관리 실태를 집중 추궁했다.

윤성규 세종시의원이 14일 열린 세종시 문화체육관광국 등 행정사무감사에서 시체육회의 세계U대회 준비 상황과 산하 체육단체 관리 실태를 점검했다. [사진=세종시의회] 2026.10.14 vincent977@newspim.com

이날 가장 큰 쟁점은 세계U대회를 앞둔 시체육회의 대응 태도였다.

윤성규 의원이 대회 준비 상황을 묻자 김창국 시체육회 사무처장은 "조직위원회에서 4개 시도에 협조를 크게 구하고 있지 않다"며 "올해 들어 체육회장들이 직접 회의한 적도 없다"고 답했다. 이어 체육회에 역할이 주어져야 한다는 취지로 설명하자 윤 의원은 "역할이 주어질 때까지 기다리는 것이냐"고 반문했다.

김 사무처장은 세종에서 열리는 유도와 탁구 종목에 대해 "나름대로 관심을 갖고 보고 있다"고 답했다. 이에 윤 의원은 "대회 준비를 위한 구체적인 활동보다 상황을 지켜보는 데 그치고 있다"며 강하게 질타했다.

윤 의원은 "세계적인 대회를 그냥 관심만 갖고 보고 있다는 게 체육회의 업무냐"며 "업무를 누가 줘야 일을 하는 것이냐. 일을 안 주면 시체육회는 1년 내내 가만히 있어도 되는 것이냐"고 따져 물었다. 이어 "행정직원이 20명이나 있는데 도대체 어떤 일을 하면서 대회를 준비한다는 것이냐"며 "조직위원회가 역할을 정해주기 전에 체육회가 먼저 찾아가 협의하고 준비해야 하는 것 아니냐"고 지적했다.

이에 김 사무처장은 "체육회 팀장급 직원 1명이 조직위원회에 파견돼 협력하고 있다"며 "기본적인 업무도 수행하고 있다"고 해명했다. 다만 조직위원회가 필요한 업무를 중심으로 협조를 요청하고 있어 체육회 차원의 역할이 제한적이라는 취지로 설명했다.

김효숙 경제문화위원장도 시체육회의 소극적인 대응을 문제 삼았다. 김 위원장은 "사무처장 말씀을 들어보면 굉장히 뒷짐 지고 있는 느낌"이라며 "중요한 역할을 해야 하는데 적극적으로 움직이고 있다는 인상을 받기 어렵다"고 지적했다.

대회 개최를 앞두고 지역 체육계가 주도적으로 역할을 발굴하고 조직위원회와 협력 방안을 마련해야 하는데도, 요청이 없다는 이유로 대응을 미루는 것 아니냐는 비판이다.

읍면동 체육회장의 임기 관리 문제도 도마 위에 올랐다. 김 사무처장은 "체육회장 임기가 기본 4년이며 추가 연임에는 스포츠공정위원회 심의가 필요하다"며 "하지만 세종시 읍면동 체육회는 다른 지역의 시·군·구 체육회와 조직체계가 달라 관련 심의제도가 제대로 마련되지 않았다"고 밝혔다.

이에 윤 의원이 "스포츠공정위원회가 없으니 20년을 하든 30년을 하든 제재할 방법이 없다는 것이냐"고 묻자 김 사무처장은 "현재로서는 없다"고 답했다.

윤 의원은 임기와 연임 절차에 관한 답변이 일관되지 않은 점도 지적했다. 그는 "처음에는 재임이 안 된다고 했다가 8년이라고 하고 이제는 공정위원회가 없어 제재할 수 없다는 것이냐"고 따져 물었다.

체육회장 연임을 심의할 제도적 장치가 없다면 장기 재임을 통제하기 어렵다는 점에서 산하 조직에 대한 관리 체계를 정비해야 한다는 지적이다.

세종시야구협회의 세금 신고 문제도 감사에서 제기됐다. 윤 의원은 야구협회가 십수 년간 리그전을 운영하는 과정에서 세금 신고가 제대로 이뤄지지 않았다는 의혹을 제기했다. 이에 김 사무처장은 세무 문제가 해결되지 않은 사실을 인정하고 체육회의 관리·감독에 불찰이 있었다고 밝혔다.

산하 체육단체의 회계와 세무 관리가 제대로 이뤄졌는지, 체육회가 감독기관으로서 필요한 점검을 했는지 확인해야 한다는 지적이다.

이날 행정사무감사에서는 세계U대회 준비를 둘러싼 시체육회의 대응 태도와 읍면동 체육회장 임기 관리의 제도적 공백, 산하 단체의 세무 관리 문제가 잇따라 제기됐다. 대회 준비의 주도성을 높이는 한편 체육단체 운영 전반의 관리·감독 체계를 보완해야 한다는 과제가 남았다.

vincent977@newspim.com