세종시의회 경제·행정복지위, 재정 운용·사업 관리 개선 주문

AI 핵심 요약beta
- 세종시의회 두 위원회가 1일 2025회계연도 결산을 심사했다.
- 예산 집행률과 불용액, 지방보조금, 성과지표를 점검했다.
- 예비비와 사업 관리 개선, 후속 조치를 주문했다.
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[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 세종시의회 경제문화위원회와 행정복지위원회가 2025회계연도 결산 심사를 통해 예산 집행과 불용액·이월액, 지방보조금, 성과지표 등을 점검하고 재정 운용과 사업 관리 개선을 주문했다.
1일 시의회에 따르면 두 위원회는 지난달 30일부터 이날까지 양일간 각각 소관 부서의 2025회계연도 세입·세출 결산과 기금, 예비비 지출 승인안 등을 심사했다.
이번 결산 심사에서는 예산 집행의 적정성과 효율성을 비롯해 집행잔액과 불용액 발생 원인, 지방보조금 관리, 세입 추계, 사업별 성과지표 등을 중점적으로 살폈다. 공공기관 출연금·전출금과 위탁사업비 정산 결과도 점검했다.
경제문화위원회는 예산 집행률이 낮거나 이월·불용액이 발생한 사업에 대해 실제 수요와 사업 여건을 반영한 예산 편성과 집행 관리가 필요하다고 강조했다. 예비비 역시 긴급성과 필요성을 충분히 검토해 집행하고, 사전에 예측할 수 있는 사업은 본예산이나 추가경정예산에 반영할 것을 주문했다.
행정복지위원회는 불용액을 줄이기 위한 사전 수요 예측과 함께 예산 투입 대비 실질적인 성과를 확인할 수 있도록 성과지표를 개선해야 한다고 당부했다. 지방보조금 사업의 유사·중복 여부와 총액 한도 관리, 세입 추계의 정확성을 높이기 위한 관리 강화도 주문했다.
김효숙 경제문화위원장은 "예비비는 예측하기 어려운 긴급한 상황에 사용하는 재원인 만큼, 사업의 긴급성과 필요성을 충분히 검토해야 한다"며 "사전에 예측 가능한 사업은 본예산이나 추경에 반영하는 등 예비비가 적정하게 운용될 수 있도록 해달라"고 강조했다.
김재형 행정복지위원장은 "심사 과정에서 지적된 불용액 관리, 성과지표 개선, 지방보조금 정비 등의 사항이 향후 예산편성과 집행 과정에 적극 반영될 수 있도록 집행부의 철저한 후속 조치를 당부한다"고 말했다.
한편 두 위원회가 예비심사한 2025회계연도 결산 및 예비비 지출 승인안은 예산결산특별위원회의 심사를 거쳐 오는 26일 열리는 제3차 본회의에서 최종 의결될 예정이다.
vincent977@newspim.com