세종시의회 경제문화위원회, 행정사무감사 준비 잰걸음

AI 핵심 요약beta
- 세종시의회 경제문화위가 8일 주요 현장 점검했다
- 유니버시아드 수송대책과 한글축제 운영을 살폈다
- 장욱진 기념관·연동단지 추진상황도 확인했다
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[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 세종시의회 경제문화위원회가 행정사무감사를 앞두고 주요 현안사업 현장을 찾아 추진상황과 운영실태를 점검했다.
8일 시의회에 따르면 경제문화위원회는 이날 2027 충청 유니버시아드대회 수송대책을 비롯해 2026 세종한글축제, 장욱진 생가 기념관 및 연동예술문화단지 등을 차례로 방문했다.
위원회는 먼저 '2027 충청 유니버시아드대회 수송 정책토론회'에 참석해 수송 종합계획 수립 현황과 경기장별 교통대책을 살펴봤다.
대규모 인원이 이동하는 국제대회인 만큼 선수단과 관람객의 원활한 이동뿐 아니라 대회 기간 시민 불편을 최소화할 수 있는 교통대책 마련이 필요하다는 점을 강조했다. 특히 세종지역의 교통 여건을 충분히 반영한 실효성 있는 수송계획 수립을 주문했다.
이어 개막을 하루 앞둔 '2026 세종한글축제' 행사장을 찾아 무대와 체험·전시공간 등 행사장 조성 현황을 비롯해 관람객 동선과 안전관리 상황을 점검했다.
올해 축제에는 33만 명의 관람객이 방문할 것으로 예상되는 만큼 위원들은 행사장 내 안전사고 예방과 원활한 관람객 동선 관리 등 축제 운영 전반에 각별한 주의를 당부했다.
위원회는 마지막으로 연동면을 찾아 장욱진 생가 기념관과 연동문화발전소 등 연동예술문화단지의 조성·운영 현황을 살펴봤다.
장욱진 생가 기념관의 건립 및 개관 준비상황을 확인하고 연동문화발전소의 주요 시설을 둘러보며 지역 문화자원을 활용한 문화예술 공간의 운영 방향도 점검했다.
김효숙 위원장은 "행정사무감사는 제출된 자료만 확인하는 데 그치지 않고 실제 사업 현장에서 계획대로 추진되고 있는지, 시민의 눈높이에서 부족한 부분은 없는지 확인하는 과정이 중요하다"며 "오늘 현장에서 확인한 사항을 바탕으로 다가오는 행정사무감사에서 주요 사업의 추진상황을 꼼꼼히 살피고 실질적인 개선으로 이어질 수 있도록 하겠다"고 말했다.
vincent977@newspim.com