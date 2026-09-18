세종시의회 경제문화위 "농가 경영부담 완화 지원"

AI 핵심 요약beta
- 세종시의회 경제문화위가 18일 로컬푸드 농가와 간담회를 했다.
- 물가 상승으로 커진 경영 부담과 애로사항을 들었다.
- 생산자와 지역사회 상생 위한 지원 방안을 논의했다.
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[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 세종시의회 경제문화위원회가 물가 상승으로 경영 부담이 커진 로컬푸드 생산자들의 현장 목소리를 듣고 지원 방안을 모색했다.
18일 시의회에 따르면 경제문화위원회는 이날 의회 대회의실에서 세종 로컬푸드 생산자연합회와 도담·아름·소담·새롬동 생산출하회 관계자들과 간담회를 진행했다.
이번 간담회는 최근 물가 상승으로 어려움을 겪고 있는 농가의 경영 여건을 살피고 로컬푸드의 설립 취지를 바탕으로 생산자와 지역사회의 상생 발전 방안을 모색하기 위해 마련됐다.
이날 김효숙 위원장을 비롯한 경제문화위원회 위원들과 로컬푸드 생산자연합회 및 생산출하회 임원진, 관계 공무원 등이 참석해 농가의 애로사항을 공유하고 실효성 있는 지원 방안을 논의했다.
김 위원장은 "어려운 여건 속에서도 세종 로컬푸드의 성장을 이끌어주신 농가들의 노고에 깊이 감사드린다"며 "현장에서 전해주신 의견이 실질적인 정책 개선으로 이어질 수 있도록 위원회 차원에서 면밀히 살피고 지원하겠다"고 말했다.
vincent977@newspim.com