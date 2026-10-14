지투지바이오, PODD 2026서 항체 SC 플랫폼 '이노바이오램프' 공개

AI 핵심 요약beta
- 지투지바이오는 29~30일 PODD 2026에서 초고농축 항체 피하주사 플랫폼을 공개한다.
- 이노바이오램프는 750mg/mL 이상 항체 농도 구현과 고농축 제형 문제 제어를 목표로 한다.
- 회사는 글로벌 제약사들과 공동개발 및 사업 협력 논의를 확대한다.
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BIO JAPAN 이어 BIO-Europe서 글로벌 협력 확대
[서울=뉴스핌] 이나영 기자 설희 인턴기자= 지투지바이오가 글로벌 약물전달기술 콘퍼런스 'PODD 2026'에서 초고농축 항체 피하주사(SC) 플랫폼 '이노바이오램프(InnoBioLAMP)'를 글로벌 제약사를 대상으로 공개한다.
14일 지투지바이오에 따르면 회사는 오는 29~30일 열리는 PODD 2026에 참가해 이노바이오램프의 고농축 항체 제형 기술과 대량생산 공정 역량을 소개할 예정이다.
'이노바이오램프'는 지투지바이오가 기존 장기지속형 주사제 플랫폼 '이노램프(InnoLAMP)'의 개발 및 양산 경험을 바탕으로 개발 중인 항체 SC 제형 플랫폼이다. 회사는 지난 7월 셀트리온과 해당 플랫폼 관련 공동연구 업무협약(MOU)을 체결한 바 있다.
지투지바이오는 지난주 일본에서 열린 'BIO JAPAN'에서도 10여개 글로벌 제약사와 파트너링 미팅을 진행해 플랫폼의 개발 콘셉트와 연구 성과를 공유했다. 향후 'BIO-Europe'에도 참가해 다국적 제약사와 공동개발 및 사업 협력 논의를 이어갈 계획이다.
항체 의약품의 SC 제형은 정맥주사(IV) 대비 투여 편의성을 높일 수 있지만, 고용량 항체를 제한된 주사 부피에 담기 위해서는 고농축 제형 기술이 필요하다. 지투지바이오는 이노바이오램프를 통해 단백질 응집과 자가회합, 점도 증가 등 고농축 제형에서 발생할 수 있는 문제를 제어하며 750mg/mL 이상의 항체 농도 구현 가능성을 확인했다고 설명했다.
회사는 기존 이노램프 플랫폼에서 확보한 대량생산 경험을 항체 제형 기술에 적용해 생산 공정 효율성과 상업 생산 가능성을 높이는 데도 주력하고 있다. 이노바이오램프는 단일클론항체뿐 아니라 이중항체, 항체약물접합체(ADC), Fc 융합단백질 등으로 적용 범위를 확대할 수 있도록 개발하고 있다.
이희용 지투지바이오 대표는 "글로벌 제약 시장에서 항체 의약품의 피하주사 전환이 가속화됨에 따라, 약물 자체를 고농축으로 제형화하는 기술의 가치가 그 어느 때보다 높아지고 있다"며 "지투지바이오가 축적해 온 독보적인 미립구 제형 기술과 대량생산 역량을 바탕으로 글로벌 제약사들과의 협력 기회를 적극 발굴하고, 기술 우위를 실질적인 글로벌 사업 성과로 증명해 나가겠다"고 포부를 밝혔다.
winter1004@newspim.com