iM증권, MTS 개편…홈 화면 '3개 탭'으로 투자정보 한눈에

AI 핵심 요약beta
- iM증권은 14일 MTS 홈 화면과 전체 메뉴를 개편했다
- 홈 화면을 자산·시장·금융상품 중심의 3개 탭으로 재구성했다
- 메뉴 배치 변경과 검색창 추가로 이용자 편의성을 강화했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
연금·ISA 메뉴 분리…맞춤형 홈 화면 제공
[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = iM증권이 모바일트레이딩시스템(MTS) 홈 화면과 전체 메뉴를 개편해 투자자가 자산과 시장 정보를 보다 쉽고 빠르게 확인할 수 있도록 했다.
홈 화면을 자산과 시장, 금융상품 중심으로 재구성하고, 투자자가 원하는 메뉴를 직접 배치할 수 있도록 개인화 기능도 강화했다.
iM증권은 투자자 편의성 제고를 위해 MTS 홈 화면과 전체 메뉴를 개편했다고 14일 밝혔다.
이번 개편은 투자자가 필요한 정보와 메뉴를 빠르게 찾을 수 있도록 접근성을 높이는 데 초점을 맞췄다.
홈 화면은 ▲내 투자 ▲오늘의 시장 ▲금융상품 등 3개 탭으로 구성했다. 여러 메뉴를 이동하지 않아도 탭만 전환하면 보유 자산과 시장 정보, 금융상품을 확인할 수 있도록 했다.
'내 투자'에서는 보유 자산과 관심 종목을 조회할 수 있으며, '오늘의 시장'에서는 주요 지수와 종목 랭킹 등 시장 정보를 제공한다. '금융상품'에서는 펀드 등 금융상품 탐색과 관련 업무를 바로 이용할 수 있다.
투자자가 홈 화면을 직접 꾸밀 수 있는 개인화 기능도 추가했다. 원하는 메뉴를 선택하고 표시 순서를 변경할 수 있어 자주 사용하는 정보를 앞쪽에 배치하는 등 이용 방식에 맞춘 화면 구성이 가능하다.
전체 메뉴도 함께 정비했다. 상단에 검색창을 배치해 원하는 메뉴를 바로 찾을 수 있도록 했으며, 최근 사용한 메뉴를 별도로 표시해 접근성을 높였다. 기존 금융상품 하위 메뉴였던 연금과 ISA도 독립 메뉴로 분리해 이용 편의성을 강화했다.
최근 증권업계는 MTS를 단순 주문 창구에서 자산관리 플랫폼으로 고도화하는 경쟁을 이어가고 있다. 투자자 맞춤형 화면 구성과 개인화 기능, 시장 정보 제공을 강화해 고객 편의성을 높이는 것이 최근 MTS 개편의 핵심 흐름으로 자리 잡고 있다.
iM증권 관계자는 "필요한 정보를 편리하게 확인하고 원하는 메뉴를 쉽게 찾을 수 있도록 MTS를 개편했다"며 "앞으로도 고객 의견을 반영해 더 쉽고 편리한 서비스를 제공할 수 있도록 하겠다"고 말했다.
plum@newspim.com