강기윤 창원시장 "창원의 변화 이·통장들의 발걸음에서 시작"

AI 핵심 요약beta
- 창원시는 13일 이·통장연합회 한마음다짐대회를 개최했다
- 이·통장 등 2000여 명은 창원의 미래 비전을 공유했다
- 모범 이·통장 35명에게 표창하고 해양도시 발전을 다짐했다
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진해신항 거점 개발 구호 외치며 결의
[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 창원시가 현장과 행정을 잇는 이·통장들이 한자리에 모여 창원의 미래 비전을 공유했다.
창원시는 13일 용지문화공원에서 이·통장들의 노고를 격려하고 지역 발전 의지를 다지는 '2026년 창원시 이·통장연합회 한마음다짐대회'를 개최했다고 밝혔다.
창원시 이·통장연합회가 주관한 행사에는 강기윤 창원시장과 도·시의원, 이·통장경남지부 회장단, 관내 이·통장 등 2000여 명이 참석했다.
기념식에서는 지역사회 발전에 기여한 모범 이·통장 35명에게 표창을 수여했다.
참석자들은 '북극항로 거점항은 진해신항', '통합항만공사 최적 입지는 진해신항'이라는 구호를 외치며 창원을 해양·물류 거점도시로 발전시키자는 뜻을 모았다.
2부 행사에서는 구별 대표 이·통장들의 장기자랑과 초대가수 공연, 경품 추첨 등이 이어졌다. 참석자들은 소통과 화합을 다지며 현장 중심, 시민 우선의 시정 운영에 협력하기로 했다.
강기윤 시장은 "창원의 변화는 시민에게 시정 소식을 전하고 현장의 목소리를 전달하는 이·통장들의 발걸음에서 시작된다"며 "이·통장들의 활동이 창원시 정책의 출발점이자 시민 행복의 밑거름"이라고 말했다. 이어 "이·통장들이 자부심을 갖고 활동할 수 있도록 시 차원에서 지원을 아끼지 않겠다"고 덧붙였다.
news2349@newspim.com