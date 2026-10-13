부산시, 금융중심지 활성화 방안 논의…16개 기관과 협력 방안 모색

AI 핵심 요약beta
- 부산시는 13일 금융 유관기관과 금융중심지 활성화를 논의했다
- 16개 기관은 금융정책을 공유하고 업무 교류·협력 방안을 논의했다
- 부산시는 기관 간 연계를 확대해 금융중심지 기능을 강화할 계획이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
부산 금융중심지 경쟁력 강화 기대
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시가 부산국제금융센터(BIFC) 입주기관과 금융 유관기관을 한자리에 모아 금융중심지 활성화 방안을 논의했다.
부산시는 13일 부산 남구 부산국제금융센터(BIFCⅡ) 22층 세미나실에서 전재수 시장 주재로 부산금융중심지 발전협의회 회의를 개최했다고 밝혔다.
이날 한국자산관리공사와 한국예탁결제원 등 BIFC 입주기관을 비롯해 부산상공회의소, 금융감독원 부산울산지원 등 16개 기관이 참석했다.
이번 회의는 민선9기 출범 이후 부산시와 BIFC 입주기관이 함께한 첫 회의다. 참석 기관들은 부산금융중심지 주요 정책을 공유하고 기관 간 업무 교류와 협력 방안을 논의했다.
부산시는 2009년 금융중심지로 지정된 이후 한국자산관리공사, 한국예탁결제원, 한국주택금융공사 등 주요 금융 공공기관을 유치했다. 2014년 BIFC 1단계, 2018년 2단계에 이어 지난해 12월 3단계 사업인 BIFCⅡ를 준공하고 입주기업 유치에 나서고 있다.
부산금융중심지 발전협의회는 금융기관 간 소통과 협력을 강화하기 위해 2015년 출범했다. 부산시는 협의회를 통해 금융 관련 기관 간 연계를 확대하고 금융중심지 기능을 강화한다는 계획이다.
전재수 시장은 "해양수도 부산의 미래를 열기 위해서는 해운·항만·물류를 뒷받침하는 금융의 역할이 중요하다"며 "부산에 모인 금융기관의 전문성과 네트워크가 서로 연결될 때 부산 금융중심지의 경쟁력도 한층 높아질 것"이라고 말했다.
ndh4000@newspim.com