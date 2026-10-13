평택 브레인시티 입주 본격화… 대형 평형 갖춘 '브레인시티 푸르지오' 주목

총 1990가구 규모… 전용 119㎡ 지역 내 최대 평형 구성

대학·상업시설 인접…수영장 등 커뮤니티 시설 조성

[서울=뉴스핌] 이동훈 기자 = 평택 브레인시티에 공동주택 입주가 시작되면서 주거 환경과 생활 인프라가 단계적으로 조성되고 있다. 대형 평형을 포함한 1990가구 규모의 '브레인시티 푸르지오'도 단지 규모와 주거 상품을 앞세워 분양을 진행하고 있다.

대우건설이 분양 중인 브레인시티 푸르지오는 경기도 평택시 장안동 브레인시티 일반산업단지 공동 3블록에 들어선다. 지하 2층~지상 35층, 16개 동, 전용면적 59·84·119㎡ 총 1990가구 규모다. 평형별로는 전용 59㎡A 97가구, 59㎡B 97가구, 84㎡A 1089가구, 84㎡B 233가구, 119㎡A 372가구, 119㎡B 102가구로 구성된다.

브레인시티 푸르지오 조감도. [자료=대우건설]

전용 119㎡는 474가구로, 브레인시티 내 최대 평형이다. 대형 평형을 선호하는 수요자와 가족 구성원별 생활 공간을 확보하려는 수요를 고려한 구성이다.

입지 측면에서는 단지 앞 유치원 및 초등학교 부지와 한경국립대학교 평택캠퍼스, 중심상업지구 등이 가깝다. 단지 북측에는 2029년 개교를 목표로 KAIST 평택캠퍼스 설립이 추진되고 있다. 다만 학교 부지와 캠퍼스 조성 계획은 향후 추진 일정에 따라 달라질 수 있다.

교통은 평택제천고속도로와 경부고속도로 등을 이용해 주변 지역으로 이동할 수 있다. 평택동부고속화도로 조성도 계획돼 있다. 차량으로 약 15분 거리에는 수도권 전철 1호선과 SRT를 이용할 수 있는 평택지제역이 있다. 수원발 KTX 직결사업과 GTX-A·C 노선 연장 등 광역교통망 확충도 추진 또는 계획 단계에 있어 사업 진행 상황을 살펴볼 필요가 있다.

단지는 남향 위주로 배치하고 동간거리를 확보하도록 설계했다. 세대당 주차 공간은 약 1.43대다. 대우건설의 Five Zones Security System과 스마트 3중 바닥구조 특허기술을 적용해 보안과 층간소음 저감도 고려했다.

커뮤니티 시설로는 중앙광장과 어린이 놀이터, 어린이집, 다함께돌봄센터, 시니어클럽 등이 계획돼 있다. 운동·여가 시설로는 실내 수영장과 사우나, 골프클럽, GX클럽, 피트니스클럽이 들어선다. 독서실과 스터디룸, 공유오피스, 그리너리 카페 등 교육·문화 공간도 마련할 예정이다. 실내 수영장은 4개 레인으로 조성된다.

브레인시티 내 공동주택 입주가 진행되면서 주거시설과 상업·교육 인프라가 순차적으로 들어설 전망이다. 브레인시티 푸르지오는 대단지 규모와 전용 119㎡를 포함한 평형 구성, 커뮤니티 시설 등을 내세우고 있다. 입주 예정 시기는 2028년 4월이다.

대우건설 관계자는 "브레인시티의 입주가 본격화하면서 도시의 성장과 주거 환경 변화에 대한 기대감도 커지고 있다"며 "브레인시티 푸르지오는 1990가구 규모에 전용 119㎡까지 갖춰 다양한 주거 수요에 대응할 수 있을 것으로 기대한다"고 말했다.

leedh@newspim.com