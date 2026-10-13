엔비디아 "AI용 새 CPU '베라', 도입 결정한 한국 고객사 있다"

AI 에이전트 특화 CPU…올 하반기 시장 출시

"AI는 이미 하나의 산업…기존 산업 혁신은 초기"

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 엔비디아의 차세대 중앙처리장치(CPU) '베라(Vera)' 도입을 결정한 국내 고객사가 있는 것으로 나타났다. 베라는 인공지능(AI)이 사람의 지시 없이 스스로 업무를 수행하는 'AI 에이전트'에 특화된 반도체다. 엔비디아는 AI가 기존 산업 전반으로 확산하면서 이를 뒷받침할 반도체 수요도 커질 것으로 보고 있다.

정소영 엔비디아코리아 대표는 13일 서울 강남구 코엑스에서 열린 '피지컬 AI 얼라이언스 데이' 특별강연에서 "베라 CPU는 올 하반기부터 실제 시장에 출시될 예정이며, 한국에도 이미 도입을 결정한 고객들이 있다"고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 정소영 엔비디아코리아 대표는 13일 서울 강남구 코엑스에서 열린 '피지컬 AI 얼라이언스 데이'에서 기조연설을 하고 있다. 2026.10.13 whalsry94@newspim.com

정 대표는 "적절한 시기가 되면 다양한 베라 CPU 도입 사례를 좀 더 자세히 설명할 기회가 있을 것"이라고 덧붙였다. 다만 국내 고객사의 구체적인 이름이나 도입 규모, 공급 일정 등은 공개하지 않았다.

베라는 엔비디아가 AI 에이전트 시대를 겨냥해 개발한 CPU다. CPU는 컴퓨터의 전반적인 작업을 처리하는 핵심 반도체다. 그동안 엔비디아가 AI 학습과 연산에 특화된 그래픽처리장치(GPU)를 중심으로 성장했다면, 베라는 AI가 실제 업무를 수행하는 데 필요한 작업을 효율적으로 처리하도록 설계된 제품이다.

정 대표는 앞으로 기업용 소프트웨어 상당수가 AI 에이전트 중심으로 바뀔 것으로 내다봤다. 기존 소프트웨어가 사람이 정해놓은 명령에 따라 작동했다면, AI 에이전트는 주어진 목표를 달성하기 위해 필요한 작업을 스스로 판단하고 실행한다.

이 과정에서 GPU뿐 아니라 CPU의 역할도 중요해진다는 설명이다. AI 에이전트가 여러 프로그램을 실행하고 정보를 처리하는 과정에서 CPU가 많은 작업을 담당하기 때문이다.

정 대표는 "AI는 이제 언어모델이나 서비스가 아니라 그 자체로 하나의 산업이 됐다"며 "AI를 통해 기존 산업들이 혁신되는 변화는 여전히 초기 단계"라고 강조했다.

또 다른 변화로는 로봇과 자율주행차 등에 AI를 적용하는 '피지컬 AI'를 제시했다. 피지컬 AI는 AI가 현실 세계를 인식하고 판단해 실제 움직임까지 수행하는 기술이다.

정 대표는 로봇 학습에 필요한 데이터를 실제 환경에서 확보하는 데 비용과 안전상 제약이 크다고 설명했다. 엔비디아는 이를 해결하기 위해 가상공간에서 로봇을 학습시키는 '아이작'과 현실의 물리법칙을 반영한 AI 모델 '코스모스' 등을 개발하고 있다.

엔비디아는 다음 달 9~10일 서울 코엑스에서 'AI 데이 서울 2026'을 열고 AI 에이전트와 피지컬 AI 관련 최신 기술을 소개할 예정이다.

mkyo@newspim.com